Yapılan haksızlıklara “artık yeter” diyen Turanlı isyan etti

İşadamı Emrullah Turanlı, 130 milyon TL kazandığı Kadıköy Belediyesi’nin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek “Belediye Başkanı boş ve kanıtsız konuşuyor. İşte belgelerle ispatlıyorum” dedi

İşadamı Emrullah Turanlı, 130 milyon TL kazandığı Kadıköy Belediyesi’nin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek “Belediye Başkanı boş ve kanıtsız konuşuyor. İşte belgelerle ispatlıyorum” dedi

Taşyapı Grubu Başkanı Emrullah Turanlı, Kadıköy Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara isyan etti. Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın, Turanlı'nın mahkemeden kazandığı 130 milyon TL alacağı karşılığında ilçedeki camilere ve parklara haciz koyduğu iddiası üzerine konuşan işadamı şunları söyledi:

BOŞ VE KANITSIZ KONUŞUYOR

“İftiranın böylesiyle 53 yıllık hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Mantık dışı bu iddia. Ben cami yapan ve yaptırmaya gönül veren bir nesilden geliyorum. Böyle bir iddianın gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı da İcra Müdürlüğü'nün verdiği kararın belgesi ile sabittir.

Ben boş söylemem ve dinlemem, bir şey iddia edersem mutlaka belgesi vardır. Kadıköy Belediye Başkanı ise boş ve kanıtsız konuşuyor?”

SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu 24'üncü İcra Dairesi'nin verdiği kararın belgesiyle Kadıköy Belediyesi'nin devlete ait imarlı arazinin satışı üzerine Maliye'den yüzde 30 pay isteyip alamayınca projeyi kanun dışı engellemeye başvurduğunu ifade eden Turanlı, 7 yıl süren dava sonucunda belediyenin toplam 130 milyon TL tazminat ödemeye mahkum olduğunu kaydetti. Turanlı şöyle devam etti:

“Ben her yönden haklıyım. Birincisi bu imarlı arazi devletin malı. Bu inşaatı kat karşılığı devlete yaptım. İnşaatı bitirip iskanı da aldım. Kadıköy Belediyesi devlete ait yüzde 60 hisseden yüzde 30 pay isteyip Maliye Bakanlığı'ndan alamadığı gibi kanunsuz engellemeler yaptığı için toplam 130 milyon lira tazminata mahkum oldu. Şimdi de bu tazminatı ödememek ve kendini halka karşı haklı çıkarmak için olayları gerçek dışı gösterme çabalarına girerek hâlâ suç işlemeye devam ediyor.”