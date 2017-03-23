Yasa dışı çalışan gündelik evlere ceza yağdı

İstanbul'da gündelik ev kiralayan konut sahiplerine ceza yağdı. Yılın ilk 3 ayında tespit edilen 1.210 günlük kiralık evin 550'si kapatılırken, emlakçı ve mülk sahiplerine 2 milyon 22 bin 501 lira para cezası verildi.

İstanbul'da gündelik ev kiralayan konut sahiplerine ceza yağdı. Yılın ilk 3 ayında tespit edilen 1.210 günlük kiralık evin 550'si kapatılırken, emlakçı ve mülk sahiplerine 2 milyon 22 bin 501 lira para cezası verildi.

Günlük kiralık evlere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede uygulama yaptı. Uygulamada, 39 ilçede 2017 yılının ilk 3 ayında tespit edilen bin 210 günlük kiralık evin 550’si kapatıldı. 283’üne yaptırım uygulanan mekanların sahiplerine ise 2 milyon 22 bin 501 lira para cezası verildi. 193 ev ile ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Günlük evlerden 179’unun ise sisteme ‘konaklama yapılacak yer' şeklinde kayıtlı olduğu, o nedenle bu adreslere herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

EN FAZLA KİRALIK PENDİK’TE VAR

Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda Adalar, Çatalca, Sarıyer, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Eyüp, Sultangazi, Beykoz ve Üsküdar’da günlük kiralık ev tespit edilmedi.

Pendik, 395 yasadışı kiralık evle en fazla günlük kiralık dairenin bulunduğu ilçe olarak öne çıktı. Söz konusu kiralık evlerden 308’i mühürlenirken, 41 ev hakkında idari işlem yapıldı. Esenyurt’ta bulunan 305 kiralık evden 44’ünün kapatıldığı, 10’unun sisteme kayıtlı olduğu, 251 ev ile ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

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POLİS ADIM ADIM İZLİYOR

Yasadışı çevrelerin büyük rağbet gösterdiği günübirlik evler ile ilgili Beyoğlu’nda 125, Küçükçekmece’de 48, Bahçelievler’de 46, Şişli’de 45, Tuzla’da 36, Maltepe’de 34, Bakırköy’de 31, Ataşehir’de 19, Kadıköy’de 18, Zeytinburnu’nda 18, Beylikdüzü ve Güngören’de 12’şer, Avcılar’da 11, Beşiktaş’ta 10, Kartal’da 9, Büyükçekmece’de 8, Şile’de 6, Arnavutköy’de 5, Bayrampaşa ve Kağıthane’de üçer, Esenler, Silivri, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa’da ikişer, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Fatih’te ise birer ev tespit edildi.

Bu ilçelerdeki kiralık dairelerin 169’unun sisteme kayıtlı olduğu, 198’inin kapatıldığı, 242’sine ise idari para cezası verildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kayıt bildiriminde bulunmayan emlakçı ve ev sahiplerine yönelik yakın takibi sürdürdüğü ve uygulamaları yoğunlaştırarak devam ettireceği kaydedildi.

Son yıllarda ağırlıklı olarak suç örgütlerinin büyük rağbet gösterdiği günübirlik kiralık evlerde büyük artış görülmüştü.

İHA