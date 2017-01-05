Yastık altına gümüş girdi

CMYK Merkez 9 yıldır hedefi ıskalıyorTL’deki değer kaybı hesapları bozduYatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altının yerini son yıllarda gümüş aldı. 3 yılda gümüş ithalatı 755.9 ton olurken, altın ithalatı 286.2 tonda kaldı.

Türk halkının yıllardır en büyük yatırım araçlarının başında altın geliyor. Yapılan hesaplamalara göre vatandaş zor zamanlarda kullanmak üzere yastıkaltında güvenli liman olarak gördüğü 5 bin tondan fazla altını sakladı. Ancak son yıllarda hızla yükselen altın fiyatları nedeniyle yatırımcıların gümüşe de yöneldiği ortaya çıktı. Rakamlar özellikle gümüşe dönüşün son 3 yılda keskin bir şekilde olduğunu ortaya koyuyor.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI ETKİLİ OLDU

Borsa İstanbul'un Kıymetli Madenler Piyasası Altın İthalat verilerine göre, Türkiye'ye son 3 yılda yapılan altın ithalatı 286.2 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 755.9 ton oldu. Buna göre, 2014 yılında 131.3 ton altın ithal edilirken, gümüş ithalatı 222.7 ton olarak gerçekleşti. 2015 yılında 48.8 tonluk altın ithalatına karşın 260.9 ton gümüş ithal edildi. 2016 yılında ise 268 tonluk gümüş ithalatına karşılık altın ithalatı 106.2 tonda kaldı. Geçen yılın 11 ayında altın ithalatı 69.9 ton olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2016'da yaptığı “Dövizinizi satın altın alın” çağrısı, altına olan ilgiyi artırdı.

Sadece aralık ayında Türkiye'ye yapılan altın ithalatı 36.6 ton olarak gerçekleşti. 2001 kriz yılı dikkate alındığında en fazla altın ithalatı 2013 yılında yapıldı. 302.3 ton altının ithalat edildiği yılda gram fiyatı ise 84.7 lira oldu. En fazla gümüş ithalatı ise 2016'da yapıldı. Geçen yıl 268 ton gümüş ithal edildi. 2001 yılından 2016'ya kadarki dönemde de 2 bin 424 ton altın, 2 bin 234 ton ise gümüş ithalatı yapıldı.

KAZANÇTA ALTIN AÇIK ARA ÖNDE

Altın kazançta gümüşe karşı açık ara önde. 2010 yılında altının ortalama gram fiyatı 60 lira iken, 2016 yılında 106.3 liraya çıktı. 7 yıllık sürede artış oranı yüzde 77.1 olarak gerçekleşti. 2010 yılında gümüşün ortalama gramı fiyatı ise 0.97 liradayken, 2016'da 1.37 liraya çıktı. Bu dönemde gümüş yatırımcısına yüzde 41.1 kazandırdı.