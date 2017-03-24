Yatırım bankası Türk ortağı ile konut ve yurt yapacak

Gayrimenkulü gözüne kestiren EBRDsektörün önde gelen kuruluşu Nef ile ortak 120 milyon dolar sermayeli bir şirket kurdu.

Bugüne kadar Türkiye'de ağırlıklı olarak sanayi, finans gibi sektörlerindeki yatırımlarla adını duyuran Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu kez gayrimenkul sektörüne giriyor. Sektörün önemli oyuncularından Nef, gayrimenkul geliştirmek için EBRD ile büyük bir işbirliğine imza attı. İki taraf arasında işbirliği için imzalar atılmadan önce EBRD'den Jean-Marc Peterschmitt ve Claudia Pendred'in başında bulunduğu ekip Nef'in projelerini inceledi. Çalışma sistemleri, çevreye saygı, iş güvenliği gibi tüm ayrıntılar gözden geçirildi. 18 aylık inceleme ve görüşme sonunda Nef'in CEO'su Erden Timur, ortaklık imzası için Londra'ya çağrıldı. İmza törenine EBRD'den Peterschmitt ve Pendred, Nef adına Erden Timur ve Nef'in iştiraklerinden Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu katıldı.

BU SEKTÖRE İLK KEZ GİRİYOR

EBRD Endüstri, Ticaret ve Tarımdan Sorumlu Genel Müdürü Peterschmitt, törende EBRD'nin Türkiye'ye bugüne kadar 9 milyar dolar yatırım yaptığını belirtti. Peterschmitt, “Türkiye EBRD'nin yatırım liginde son 2 yıldır lider durumda. Sanayi, finans ve altyapıya kadar birçok projeye kaynak sağladık, ortaklıklar yaptık. Şimdi Nef ortaklığı ile Türkiye'de ilk kez gayrimenkul sektörüne giriyoruz. Nef'in gayrimenkul projeleri EBRD'nin temel hedeflerine uygun. Nef'le Türkiye'de orta gelirli insanlara konut ve öğrencilere yurt projeleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ANADOLU'YA AÇILACAK

Erden Timur, EBRD ile attıkları imzayı piyasa diliyle ifade ederken, “EBRD, Türkiye'de bir anlamda ‘yap-sat', daha doğrusu ‘sat-yap' işine girmiş olacak” dedi. Timur, “EBRD'nin geçmişteki başarılı ortaklıkları, bu ortak girişimimizde bize güven veriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde birlikte örnek gösterilecek projeler geliştirmeyi de planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Pendred, kısa süre önce Polonya'da da bir öğrenci yurdu projesine girdiklerini aktararak, “Nef'in projelerinde depreme dayanıklılık, sürdürülebilirlik, fiyatların orta gelirliler için ulaşılabilir olması ve öğrenci yurtları bizim için önemliydi” bilgisini aktardı. Bülent Kozlu da bu işbirliğinin parasal ayrıntıları ile ilgili olarak şunları söyledi: “EBRD 60, Nef de 60 olmak üzere, 120 milyon dolarlık özkaynakla ortaklık başlayacak. 5 yılda İstanbul ve Anadolu'nun farklı kentlerinde 5 bin konut, 6 bin öğrenci yatağı ortaya çıkaracak projeler gündeme gelecek. 120 milyon dolarla 600 milyon dolarlık yatırım tetiklenecek.” EBRD Başkanı Suma Chakrabarti de, imza sonrasında, Türkiye'de Nef ile gayrimenkule girmekten memnun olduklarını söyledi.

BAŞKA PROJELERE ORTAK OLABILIRIZ

EBRD Gayrimenkul ve Turizm Direktörü Claudia Pendred'e, Türkiye'de başka şirketlerin gayrimenkul projelerine de ortak olup olmayacaklarını sorduk. Pendred, sorumuza “Eğer başka iyi projeler gelirse, onlara da yatırım yapmayı düşünebiliriz” karşılığını verdi. Nef'le 18 ay süren görüşmeleri sırasında Türkiye'de darbe girişimi yaşandığını hatırlatarak, “Darbe girişimi sonrasında bu işbirliğini beklemeye almayı düşündünüz mü?” diye sorduk. Pendred, “Gelişmeler ne olursa olsun, insanların depreme dayanıklı binalara ihtiyacı olacak” dedi.

YATIRIMA HAZIR IŞLERIMIZ VAR

INTUS Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu, “Türkiye'nin konut ve öğrenci rezidansı pazarında cazip fırsatlar görüyoruz ve ortaklık için hazırladığımız yatırıma hazır projelerimiz var” dedi. Kozlu, “Türkiye'nin artan nüfusu, kentsel dönüşüm ve artan konut kredisi kullanımı, uzun yıllar konut talebini destekleyecek. Aynı zamanda öğrenci rezidansı segmentinde, son 10 yılda öğrenci nüfusunun üç kat artması ve bu alandaki arz yetersizliği cazip yatırım fırsatları yaratıyor” diye konuştu.