Yatırımların ibresi altına dönüyor

FED’in faiz artırmak için acele etmeyeceğinin görülmesi ile altın gözde yatırım aracı olabilir. Ancak, ECB’nin politikaları değerli metaldeki yükselişi sınırlıyor. Düğünlerde altın takma geleneği olan Hindistan'da sezonunun başlaması da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Aylardır yatırımcısına kaybettiren altın yükselişe geçmek için fırsat kolluyor. Altın, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ın son açıklamaları ile hareketlendi. ABD'de enflasyonun yükselmemesi FED'in ancak aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden olurken, global piyasalarda dolar için uzun vadeli bir yol haritası ortaya çıkmış oldu. Ortaya çıkan tablo ise altın yatırımcılarına yaradı. Nitekim haftayı 1.200 dolar seviyelerinde tamamlaması beklenen altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde hızla yükselişe geçerek 1.228 dolara ulaştı. Dolardaki zayıflamayla Kapalıçarşı'da gram altın fiyatının bir süre daha geriledikten sonra yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin attığı adımların Avrupa'da tahvil faizlerini yukarı taşıdığına dikkat çeken analistler, altın fiyatlarının bu gelişmeden olumsuz etkileneceğine işaret etti.

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Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “ABD tahvil faizlerindeki momentum kayboldu, tekrar yüzde 2.30'lara doğru aşağı bir hareket yaşanıyor. Ancak Avrupa tahvil faizlerindeki yükseliş halen devam ediyor. Bu da altın fiyatında aşağı yönlü hareketin ağır basmaya devam etmesine yol açıyor. Bu kapsamda altının ons fiyatı 1.225 dolar fiyatı altında kalıcılık sağlanamadığı taktirde 1.205-1.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir” dedi.

YATIRIMCININ GÜVENLİ LİMANI

Ocak ayında yatırımcısına yüzde 12.7 kazandıran değerli maden o tarihten bu yana dalgalı bir seyir izlemesine karşın yatırımcısına kaybettiriyor. 14 Haziran'da 1.294 dolardan işlem gören altının ons fiyatı o tarihten itibaren tam anlamıyla baş aşağı bir seyir izleyerek, 12 Temmuz'da 1.213 dolara kadar geriledi. Ancak, FED Başkanı Yellen'ın faiz artırımında aceleci olmayacaklarının mesajını vermesi doları zayıflatırken, yatırımcılar da yüzünü yeniden altına döndü. Kanadalı varlık yönetimi şirketi Sprott 1.228 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatının yıl sonunda 1.400 doları geçeceği tahmininde bulundu. Sprott CEO'su Peter Grosskopf, “Hisse senedi piyasasının görünümü dalgalı ve tehlikeli hale gelince, büyük miktarda paranın altına kayacağını tahmin etmek zor değil” dedi. Sert geri çekilmeler yaşasa da altın fiyatlarının yeniden yükseliş potansiyelinin devam ettiğini vurgulayan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan, “Altının ons fiyatı 1.200 dolar seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece olumlu görüntü sürebilir. Gram altın bazında ise 138-140 lira bölgesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde yükseliş isteği devam edebilir” değerlendirmesi yaptı.

FITCH BEKLENECEK

Bu hafta para piyasalarının dikkatle takip edeceği bir diğer gelişme de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye raporu olacak. Kuruluş 28 Ocak'ta başkanlık sistemi ve referandum geriliminin Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini belirterek ‘BBB-‘ olan kredi notunu, ‘BB+' seviyesine düşürmüştü. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra kredi notunu açıklaması beklenen Fitch'in bu kez artan büyüme beklentilerine paralel görünümü düzeltebileceği belirtiliyor.

HİNT DÜĞÜNLERİ FİYATI ETKİLİYOR

Türkiye'de genellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaşan düğünler altın piyasalarını canlandırıyor. Aynı şekilde, Çin ve Hindistan'ın altın talebi de fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Özelikle düğünlerde altın takı geleneğine sahip Hindistan'da ekim ayında başlayan ve aralık ayına kadar devam eden düğün sezonu fiziki altına olan talebi artırdığı için piyasalar üzerinde de etkili oluyor.

WGC verilerine göre, en büyük ikinci altın piyasası Hindistan'ın mücevher talebi 2016'da yıllık 662 tonu buldu. Çin'in altın talebi ise 284.6 ton oldu. Mücevher talebi İngiltere'de 28 ton, ABD'de 132 tonu buldu.

Yatırım amaçlı altın talebi ise yüzde 710 artarak 2012'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.561 tona çıktı. 2016'da dünyada toplam altın talebi yüzde 2 artarak 4.308 tona ulaştı.

SARI METALİN SERÜVENİ BAŞLIYOR

Uzun bir süredir sert satış baskısı altında kalan altının yeni bir trendin etkisine girdiğini kaydeden Işık FX- Araştırma Uzmanı Melih Kopuz, “Toparlanma eğilimine bürünen değerli metal için artık yeni serüven başlıyor diyebiliriz. Halen düşük seviyelerde seyrediliyor olması alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fakat, gram altın için 141.85-142.00 lira, ons altın için ise 1.240 dolar engelleri aşılmadan gelebilecek yukarı yönlü atakların cılız kalabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu seviyelerin üzerinde kapanışların gelmesi halinde ise gram altında 145.00 lira, ons altında ise 1.260 dolar hedefleri takip edilebilir” açıklamasını yaptı. Altında ortaya çıkan bu tablonun en büyük etkeninin FED olduğuna dikkat çeken Kopuz, FED'in artık faiz anlamında uzun soluklu bir yola girdiğine dikkat çekti. Kopuz, bu durumun altın fiyatlarının yön değiştirmesinde etkili olduğunu ve fiyatların yükselişe geçebileceğini belirtti.

MED CEZİR DÖNEMİNE GİRİYORUZ

Alnus Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, tahvil faizleri ve ABD enflasyon rakamlarındaki yükselişlerin altın fiyatları üzerinde gel git etkisi yaratabileceğine dikkat çekti.

Altın fiyatlarının dolar/ TL ve ons/dolar bazında takip edildiğine dikkati çeken Taştan, “Son dönemde yükselen tahvil faizleri hem gelişen ülke kurlarını hem de değerli metalleri baskıladı. Bu baskıyı Türk Lirası üzerinde de ons altın fiyatları üzerinde de takip ettik. ABD'de enflasyonun yükselememe sorunu devam ediyor. Bu da tahvil faizlerini aşağı çekerek ons altını yukarı çekebilir. Bu durum aynı zamanda gelişen ülke kurlarındaki baskıyı azaltacaktır. Buna karşın doların 3.50 liranın altına doğru hareketlerini güçlü görmüyoruz. Bu nedenle gram altında da kademeli olarak kısa vadeli bir geri çekilme hareketi ardından yılın geri kalanında bir yükseliş beklentisi içindeyiz” değerlendirmesini yaptı.

24 ayar gram altında alım fırsatı olarak 132-137 lira bölgesinin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Taştan, şöyle devam etti: “Haftanın gündemi olarak ‘Merkez Bankaları ne yapacak' sorusunun tartışılacağını düşünmekteyim. Bu hafta Çin'in 2'nci çeyrek büyüme rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecektir.”

DRAGHİ’NİN MESAJI PİYASAYA YÖN VERECEK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu hafta Euro Bölgesi enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz toplantısından çıkacak kararların da önem arz edeceğini kaydetti. Erkan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçen hafta, bazı ECB kaynakları Mario Draghi'nin 3 yıl aradan sonra ağustosta Jackson Hole'da konuşacağı ve bu konuşmada ECB'nin eylül toplantısından önce parasal sıkılaşmanın ilk sinyalini verebileceğine yönelik piyasaya bilgi sızdırdılar. Bu hafta da buna benzer bazı sinyalleri Draghi'nin söylemlerinde arayacağız.”