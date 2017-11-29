Yellen: Fed kademeli faiz artırımı patikasını devam ettirecek

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını yavaş yavaş artırma patikasında ilerlemeye devam edeceğini söyledi ancak Fed'in Aralık ayı toplantısında faiz artırıp artırmayacağı konusunda yeni bir sinyal vermedi.

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Fed Başkanı Janet Yellen, Kongre Ortak Ekonomi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “Gerek ABD’de gerekse global ekonomide büyüme giderek daha geniş tabanlı hale geliyor. Zayıf enflasyonun büyük olasılıkla geçici olduğunun kanıtlanmasıyla federal fon faiz oranlarında kademeli artışların devam etmesini beklemeye devam etmemiz uygun olacak” dedi.

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Komite toplantısı için hazırladığı sunumda Aralık ayında bir faiz artırımı olasılığı konusunda yorum yapmayan Yellen, ekonomide ivmenin devam ettiğini vurguladı.

Konuşmasında “Tüketici fiyat büyümesinde son dönemdeki düşük rakamlar büyük olasılıkla geçici faktörleri yansıtıyor, bu faktörler ortadan kalktıkça enflasyon yüzde 2 civarında istikrar kazanacak” ifadelerini kullanan Yellen, ancak bu yılın düşük enflasyonunun daha kalıcı birşeyleri yansıtmasının da mümkün olduğuna da işaret etti.

Konuşmasında vergi oranlarının indirilmesine yönelik yasa tasarılarına değinmeyen Yellen, bununla birlikte Kongre’yi işgücü verimliliğini ve işgücüne katılımı artıracak yasal düzenlemeleri değiştirmeye cesaretlendirdi. Yellen, “Enflasyona neden olmadan sürdürülebibir ekonomik büyüme üretmek için zayıf verimlilik ve yavaş işgücü büyümesinin altında yatan nedenleri düzeltmemiz gerekli” diye konuştu.

Yellen, potansiyel finansal dengesizlikler konusunda ciddi endişe sinyali vermeyen Yellen, “Varlık değerlemeleri tarihi standartlara göre yüksek. Ancak finans sektörü kırılgan görünmüyor çünkü bankacılık sistemi daha iyi sermayelendirilmiş, kaldıraç ve borç büyümesi kontrol altına alınmış durumda” dedi.

‘İPUCU VERİR NİTELİKTE’

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Yellen’in açıklamaları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Genel hatlarıyla fazla yeni bilgi içermeyen konuşmada, Yellen'ın ekonominin gidişatına yönelik yapmış olduğu iyimser tespitler var, bu da elbette ekonomik gelişmelere, en başta enflasyona yönelik olarak politika üretmek zorunda olan Fed'in yapacakları açısından az çok ipucu verir nitelikte. Ben Şubat 2018'de Başkan ve YK'nın bir kısmı değiştiğinde oluşan görüntünün tam da Trump'ın istediği şekilde olacağını düşünenlerdenim. Bu yüzden halen daha olası olan Fed'in hızlı bir sıkılaşma yapamayacağı…” ifadelerini kullandı.

“Yellen'in konuşmasındaki önemli detaylara bakacak olursak; ücret artışlarının ılımlı bir düzeyde gerçekleşmeye devam ettiği belirtiliyor.” diyen Enver Erkan, “Yine azınlık istihdamı üzerinde duruluyor, bu gruplardaki işsizliğin genel işsizlik oranının üzerinde olduğu saptaması var ki, ilginç bir ayrıntı. İşsizlikte daha da aşağısı için yer var şeklinde de yorumlayabiliriz. Yellen, ekonominin sektörlerden genele yayılan bir biçimde büyümekte olduğunu dile getiriyor. Büyümenin ve istihdam piyasasının gücünün daha da artacağı beklentileri konuşmada yer alıyor. Varlık değerlemeleri tarihi standartlara göre yüksek, ancak bankacılık sistemi dayanıklı ve iyi sermayelendirilmiş.” dedi.