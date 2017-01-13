Yellen: Kısa vadede ciddi bir engel yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ABD ekonomisi hakkında "Kısa vadede çok önemli engeller olduğunu söyleyemem. Ekonominin oldukça iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ABD ekonomisi hakkında "Kısa vadede çok önemli engeller olduğunu söyleyemem. Ekonominin oldukça iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğini ve kısa vadede ciddi bir engelle karşı karşıya olmadığını söylerken, istihdam piyasasının da oldukça güçlü olduğunu belirtti.

Eğitimciler ile bir toplantıda bir araya gelen Yellen, “Kısa vadede çok önemli engeller olduğunu söyleyemem. Ekonominin oldukça iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum” diyerek, endişelerinin daha çok gelir adaletsizliği ve işçi üretimindeki zayıf büyüme gibi uzun vadeli konular olduğunu belirtti.