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Yellen konuştu dolar çekildi

Piyasaların merakla beklediğ ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ABD Kongre'sine yaptığı önceden hazırlanmış sunumunda faizlerin daha fazla artmayacağına dikkat çekti. Açıklamanın ardından dolar/TL geri çekildi.

15:5712 Temmuz 2017
Ekonomi
Yellen konuştu dolar çekildi
Piyasaların merakla beklediğ ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ABD Kongre'sine yaptığı önceden hazırlanmış sunumunda faizlerin daha fazla artmayacağına dikkat çekti. Açıklamanın ardından dolar/TL geri çekildi.

*Ekonominin şu anki görünümünün politika faizlerinin kademeli olarak daha da artırılmasını gerektireceğini tahmin ediyoruz

*Mevcut faiz görünüm aralığının alt eşiğine ulaşmak için Fed’in faizleri “çok daha da fazla artırmasına” ihtiyaç yok

*ABD ekonomisinin Fed’in tahminlerinden daha hızlı veya daha yavaş büyüme kaydetme ihtimali “aşağı yukarı eşit”

*Bilanço daraltma planı büyük ihtimalle “bu yıl” devreye girecek

*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra iki yıl vadeli ABD Hazine tahvil getirisi iki haftanın, 10 yıl vadeli tahvil getirisi bir haftanın en düşük seviyesinde

*CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri açıklamalar öncesi yüzde 60 ihtimal verdikleri Aralık ayında faizlerin artırılması olasılığına Yellen’in açıklamaları sonrası yüzde 53 ihtimal veriyorlar

*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra dolar/TL’de düşüş eğilimi hız kazandı; kur açıklamalar öncesi işlem gördüğü 3.5960 seviyesinden gerileyerek 3.5850’nin altını test etti

REUTERS

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