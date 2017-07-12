Yellen konuştu dolar çekildi

Piyasaların merakla beklediğ ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ABD Kongre'sine yaptığı önceden hazırlanmış sunumunda faizlerin daha fazla artmayacağına dikkat çekti. Açıklamanın ardından dolar/TL geri çekildi.

*Ekonominin şu anki görünümünün politika faizlerinin kademeli olarak daha da artırılmasını gerektireceğini tahmin ediyoruz

*Mevcut faiz görünüm aralığının alt eşiğine ulaşmak için Fed’in faizleri “çok daha da fazla artırmasına” ihtiyaç yok

*ABD ekonomisinin Fed’in tahminlerinden daha hızlı veya daha yavaş büyüme kaydetme ihtimali “aşağı yukarı eşit”

*Bilanço daraltma planı büyük ihtimalle “bu yıl” devreye girecek

*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra iki yıl vadeli ABD Hazine tahvil getirisi iki haftanın, 10 yıl vadeli tahvil getirisi bir haftanın en düşük seviyesinde

*CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri açıklamalar öncesi yüzde 60 ihtimal verdikleri Aralık ayında faizlerin artırılması olasılığına Yellen’in açıklamaları sonrası yüzde 53 ihtimal veriyorlar

*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra dolar/TL’de düşüş eğilimi hız kazandı; kur açıklamalar öncesi işlem gördüğü 3.5960 seviyesinden gerileyerek 3.5850’nin altını test etti

REUTERS