Yellen konuştu dolar çekildi

*Ekonominin şu anki görünümünün politika faizlerinin kademeli olarak daha da artırılmasını gerektireceğini tahmin ediyoruz
*Mevcut faiz görünüm aralığının alt eşiğine ulaşmak için Fed’in faizleri “çok daha da fazla artırmasına” ihtiyaç yok
*ABD ekonomisinin Fed’in tahminlerinden daha hızlı veya daha yavaş büyüme kaydetme ihtimali “aşağı yukarı eşit”
*Bilanço daraltma planı büyük ihtimalle “bu yıl” devreye girecek
*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra iki yıl vadeli ABD Hazine tahvil getirisi iki haftanın, 10 yıl vadeli tahvil getirisi bir haftanın en düşük seviyesinde
*CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri açıklamalar öncesi yüzde 60 ihtimal verdikleri Aralık ayında faizlerin artırılması olasılığına Yellen’in açıklamaları sonrası yüzde 53 ihtimal veriyorlar
*Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarından sonra dolar/TL’de düşüş eğilimi hız kazandı; kur açıklamalar öncesi işlem gördüğü 3.5960 seviyesinden gerileyerek 3.5850’nin altını test etti
REUTERS