‘Yeni iş modellerinde toplumun ihtiyaçları öne çıkıyor’

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen konferansın açılış konuşmacılarından biri olan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Ömer Burhanoğlu, Endüstri 4.0 ile inovasyon, katma değer ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli fırsatların yaşanacağını ve yeni iş imkanları doğacağını belirtti.

Bu yıl ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' temasıyla gerçekleşen 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri etkinliğinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini otomotiv sektörü üzerinden ele alan Burhanoğlu, “Endüstri 4.0 ile yeni ürünlerin pazara sunulma süresi yarı yarıya azalırken, mühendis giderleri de yüzde 30'lara kadar düşebilecek. En önemlisi de yüzde 70'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilecek. Bu da ürünün tasarımından servisine kadar tüm aşamalarda maksimum verimlilik ve üretkenlik sağlanabileceği anlamına geliyor. Yani Endüstri 4.0 ile bambaşka bir boyuta taşınan dijitalleşme, üretimi daha yüksek esneklik, kalite ve verimli hale getirerek sağlıklı bir ekosistem de yaratmış olacak. Burada korkulan konu Endüstri 4.0 ileride işsizlik yaratır mı? Bu bilinmiyor, bilinen gerçek şu ki; dijitalleşme ile insanlar çok daha sağlıklı, daha insani ortamlarda çalışarak, yeni iş kollarına sahip olacaklar” dedi.

Sürdürülebilirliğin geleceği elektrikli araçlarda Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli örneklerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu belirten Burhanoğlu, “Atmosfere atılan zehirli gazların yüzde 45'i benzin ve dizel yakıt kullanan araçlardan kaynaklanıyor. Her geçen gün dünyadaki araç sayısı artıyor ve buna bağlı olarak da atmosfere atılan zehirli gazlarda artış gözleniyor. Petrol yenilebilen bir kaynak da olmadığından belli bir süre sonra rezervleri tükenecek. Otomotiv sektöründe bu ve buna benzer etkenler, mühendisleri harekete geçirdi. Çeşitli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile temiz, gürültüsüz ve kolay temin edilen elektrik enerjisine odaklanıldı.

Hatta yakın bir zamanda İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Hindistan, Çin, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler benzin ve dizeli yasaklamaya hazırlanıyor. Tamamen hibrit motorlu araçlara geçilerek atmosfere atılan zehirli gazlarda büyük bir düşüş yaşanmış olacak” diye konuştu.