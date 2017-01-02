Yeni kimlik kartları için başvuru başladı, site çöktü

Yeni kimlik kartı başvurusu bugün Türkiye genelinde başladı. Fakat internetten randevu alımında ilk gün yoğunluğu yaşanıyor. ekimlikrandevu.nvi.gov.tr sitesi yoğunluktan çöktü.

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/” adresinde öğrenebilecek.

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, “Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir.” denildi. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının kullanım ömrü ise 10 yıllık.

YENİ KİMLİK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen 50’den fazla işletme, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumuna başvurarak personeline eğitim aldırdı. Bazı kurumlar da çipli kimliklerle hizmet verebilecek altyapıları kullanmaya başladı.

Vatandaşlar yoğunluktan dolayı siteye ulaşamazken tepkilerini sosyal meydadan dile getirdi.

Yeni kimlik kartı için randevu sistemi maalesef çalışmıyor acaba bu sorun ne zaman çözülecektir ? @TC_icisleri — Ahmet YAZICI (@Yzcahmed) January 2, 2017