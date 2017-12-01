Yeni modeller Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı

Mercedes-Benz’in Los Angeles Otomobil Fuarı’ndaki gövde gösterisinin odağında yeni CLS yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz CLS, ilk kez beş koltuklu olarak sunuluyor. CLS, yeni dört ve altı silindirli motor nesilleri de dahil olmak üzere tamamen yeni motorlarla yollara çıkıyor.

Otomobilin mucidi, CLS dışında sıra dışı üç otomobilini daha fuarda sergiliyor; Formula 1 hibrit teknolojisine sahip hiper spor otomobili Mercedes-AMG Project ONE, daha da geliştirilen tasarımı ve safkan lüksü gözler önüne seren iç mekânıyla yeni S-Serisi Cabriolet ve seri üretime yakın konsept olarak gelişmiş yarış teknolojisini maksimum güvenlik ve ekonomiyle birleştiriren, AMG performans markasının gelecek odaklı modeli Mercedes-AMG GT4.

Mercedes-Benz, 2004 yılında CLS ile bir coupénin şıklık ve zarafetini bir sedanın konfor ve fonksiyonelliği ile mükemmel bir şekilde harmanlayan tamamen yeni bir araç sınıfı yarattı. Marka şimdi ise CLS'nin üçüncü nesli ile dört kapılı coupénin kendine özgü karakterine her zamankinden daha fazla vurgu yapıyor. Yay gibi gergin omuz çizgisi, dar yan camları ve basık Greenhouse tasarım formu ile bu yepyeni model, safkan CLS genleri taşıyor. Yeni CLS aynı zamanda, duygusal yalınlık ile tasarım dilinin tutarlı gelişiminin bir başka örneğini gözler önüne seriyor. Oluk ve sert çizgiler belirgin bir şekilde azalırken, bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla yeni CLS, güncel Mercedes-Benz coupé ailesine katılıyor. 0,26 cW'lik rüzgar sürtünme katsayısı kusursuz aerodinamik mimariyi gözler önüne sererken, yeni CLS tamamen yeni motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Satış başlangıcıyla birlikte ikisi dizel ve biri benzinli (ortalama yakıt tüketimi: 7,5 – 5,6 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 178 – 148 gr/km) olmak üzere üç adet altı silindirli motor seçeneği sunuluyor. ENERGIZING konfor yönetimi araç içerisindeki çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağlarken, böylece araç içindeki konfor ve performans da artıyor.

Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Başkanı Britta Seeger yaptığı değerlendirmede: “CLS ilk kez beş koltuklu olarak sunuluyor. Yeni dört ve altı silindirli motor nesilleri de dâhil olmak üzere tamamen yeni motorlarla yollara çıkıyor. Bunun dışında biz, tıpkı altı silindirli benzinli motorumuzda olduğu gibi motorlarında entegre bir marş jeneratörü sunan tek üreticiyiz. Söz konusu teknoloji normal şartlar altında hibrit otomobillerin sunabildiği birçok avantajı beraberinde getiriyor.” dedi.

FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONUNA ÇOK YAKIN

İki kişilik bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE bir ilke imza atarak gelişmiş ve verimli Formula 1 hibrit teknolojisini neredeyse birebir yarış pistlerinden yollara aktarıyor. Yüksek performans tipi hibrit 1.000 BG'nin üzerinde güç üretiyor ve 350 km/sa'nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor. Aracın sahip olduğu yüksek performanslı plug-in sistemi, doğrudan Formula 1'den transfer edildi. Sistem birbiriyle uyum içerisinde çalışan yüksek entegrasyonlu bir adet içten yanmalı turbo benzinli motor ve toplam dört adet elektro motordan oluşuyor.

Mercedes-AMG Yönetim Kurulu Başkanı Tobias Moers ise yaptığı değerlendirmede: “Daha önce hiçbir yarış teknolojisi böylesine doğrudan yollara transfer edilmemişti. Ön aksın gerisinde konumlandırılan 1,6 litre hacimli V6-Hibrit benzinli motoru, küçük değişikliklerle doğrudan Formula 1 programımızdan aktardık” dedi ve değerlendirmesini “Ancak bu canavar motor tam olarak ehlileştirilmedi. 11.000 devir/dakika performansına sahip. Başka hiçbir yol onaylı otomobil bu kadar yüksek devir sayısına ulaşamıyor” sözleriyle tamamladı.

S-SERİSİ CARİOLET- DAHA DA SPORTİF

Mercedes-Benz markasının amiral gemisi olarak tanımlanan S-Serisi ailesinin bir üyesi olarak Cabriolet de kısa bir süre önce lüks sedanda hayata geçirilen güncellemelerden yararlanıyor. Yeni ve fonksiyonları geliştirilen sürüş destek sistemleri, yeni nesil direksiyon da dâhil geniş ekran kokpitli modern kumanda ve gösterge konsepti, son derece özgün ENERGIZING konfor yönetimi ve yeni nesil bilgi ve eğlence sistemleri bunlardan bazılarını oluşturuyor. OLED teknolojisinde sahip yenilikçi arka stop lambaları iki kişilik versiyona özel standart ekipman olarak sunuluyor.

MERCEDES- AMG GT4 SERİ ÜRETİM MOTOR SPORLARI TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR

Mercedes-AMG GT4, heyecan uyandıran bir yarış pisti performansına sahip olan Mercedes-AMG GT R’ı temel alıyor. Bu yol tipi spor otomobilinin son derece yüksek sürüş dinamikleri daha da geliştirildi. Temel felsefe olarak standart ekipman yarış ortamında taviz vermeyi gerektirecek olduğunda Mercedes AMG GT4’de yerini saf kan motor sporları teknolojisi dolduruyor. GT3 alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimlerin doğrudan gelişime yansımış olduğu açıkça görülüyor. Mercedes-AMG, yeni yarış otomobiliyle dinamik yükselişe sahip yepyeni bir GT kategorisi yaratıyor. Ayarlanabilir pedallar ve opsiyonel olarak sunulan kliması ile yeni standartlar belirleyen bu yarış otomobilinde ABS ve çekiş kontrol sistemi de kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor.