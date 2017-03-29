Yeni nesil steakhouse & şehir kulübü “Scarlet” Etiler’de açıldı

İstanbulluların yeni buluşma noktası olmaya aday “Scarlet” Steakhouse, 800 metrekarelik yeni mekânı ile Etiler’in tam kalbinde açıldı.

Scarlet Steakhouse, Etiler Nisbetiye Caddesi'nde çarpıcı konseptiyle açıldı. 800 metrekarelik yeni adresinde konuklarını ağırlamaya başlayan mekân, zengin menüsü ile günün ve gecenin her saatinde keyifli bir mekân arayan herkesin buluşma noktası olacak. Misafirlerini adım attıkları ilk andan itibaren en özel şekilde ağırlayan Scarlet, Steakhouse olmanın ötesinde dünya mutfağından en seçkin lezzetleri sunan menüsü ve kokteylleri kadar dekorasyonu ile de göz dolduruyor.

İstanbul'a yeni nesil Steakhouse-Şehir Kulübü kazandırmak amacıyla yola çıkan Türkiye'nin en genç et ustalarından Scarlet Steakhouse'un kurucu ortağı Süleyman Dilek, yeni mekânının çarpıcı konseptiyle sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor. Misafirlerinin Steakhouse kültüründen fazlasını bulacağı mekânda ürün gamından, sunumuna, marka kimliğinden dekorasyonuna, personel giysilerinden, servis malzemelerine kadar her noktada özel bir ağırlama deneyimi yaşayacaksınız.

KANIN VE ATEŞİN RENGİ SCARLET

Benzersiz et işleme, et pişirme teknikleri ve müşterileri ile kurduğu samimiyetiyle tanınan Süleyman Dilek, şimdi kendi mekânı olan Scarlet için “İşimizi aşkla, tutkuyla yaparken bizi en iyi ifade edecek ismin, duyguların en koyusuna ait bu kavramla ifade edilebileceğine inandık. Bu nedenle İstanbul'a yeni nesil bir steakhouse-şehir kulübü kazandırırken aşkın ve yaşamın rengi kırmızıyla yola çıktık.” dedi.

Süleyman Dilek, yeni mekânı için şunları dile getirdi:

“Büyük bir alana yayılan barımızda farklı beğenilere hitap edecek çok özel kokteyllerimiz, dünyanın en iyi şaraplarından oluşan kavımız ve kendi tariflerimizi içeren şuruplarımız var. Barımızı adeta bir laboratuvar gibi tasarladık. Doğal ürünlerle hazırlanmış, deneyenlerin müptelası olacağına inandığımız bir içecek menüsü hazırladık. Her şeyi taze olarak alıp, kendimiz kurutuyor, özel tütsülerle sunuyoruz.”

Barın önünde bara ait özel atıştırmalıkları tatmak, yemek harici gelen misafirleri ağırlamak için bir roundtable bulunduğunu ifade eden Süleyman Dilek, bar ve restaurant menüleri birbirinden farklı olarak tasarlandığını, geç bir saatte yalnızca müzik dinleyip içki içmek için gelecek misafirlerini düşünerek zengin bir atıştırmalık seçeneği de sunduklarını dile getirdi.

Dünya Mutfaklarından Seçkin Lezzetler Scarlet'te

Dünya mutfağından seçkin lezzetleri ve birbirinden özel kokteylleri ile Etiler'de kapılarını açan steakhouse anlayışına yeni bir soluk getiren Scarlet ayrıcalıklı ambiyansı, zengin menüsü, özgün dekorasyonu ve servis ayrıcalığı ile şehrin en favori adreslerinden biri olacak. Yalnızca en iyi etlerden oluşan bir steakhouse menüsüne sahip olmayan Scarlet'te vejetaryenler içinde alternatif menüler mevcut olacak.

Her hafta düzenli DJ performanslarının sunulacağı mekânda; özel toplantılar, kutlamalar, iş yemekleri için iki adet VIP odası ve bu odalarda isteğe göre oluşturulan menüler, özel müzik seçenekleri gibi hizmetler de bulunuyor. Ortalama 60 kişinin çalıştığı mekânın kapasitesi VIP bölümler dâhil 250 kişi.

Scarlet, şehre yeni bir soluk getirecek, iyi yemek, iyi içki, kaliteli müzik, keyifli bir mekân arayan herkesin günün ve gecenin her saatinde gelebileceği, şehrin yeni buluşma merkezi olacak.