CHP’li Tekin’den zam tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, muayene ücretlerine gelen zamma isyan etti. Tekin, 'vatandaşa kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar' dedi.

Yılbaşından hemen önce otoyol ve vatandaşca rağbet edilmeyen Osmangazi köprüsü dışındaki köprülere yapılan zammın hemen ardından, bu kez de SGK muayene ücretlerine çok büyük oranda, yüzde 20 ila 60 zam yapıldı. Zamlara isyan eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “vatandaşa kaşıkla verip, kepçeyle geri alıyorlar. Yeni Türkiye; zam, zulüm, zindan oldu” dedi.

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, yılbaşında vatandaşın bir “aralıksız zam furyası” ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “Daha bir hafta önce kaşıklı verip, onu da övünerek anlatan iktidar, bir gecede kepçeyle geri alarak SGK muayene ücretlerine yüzde 20 ila 60 zam yaptı. Başbakan Binali Yıldırım tasarruf tedbirleri alacağız demişti. Ancak gördük ki, tasarruf yine yoksulun, çalışanın, işçi, emekçi, emeklinin sırtına yükleniyor. bakanlıklarda, kamu kurumlarında, şatafatlı binalardan, ithal mobilyalardan vazgeçilmezken, tasarrufu yoksulun sırtına yüklüyorlar” diye konuştu.

“ZAM, ZULÜM, ZİNDAN; YENİ TÜRKİYE”

Hükümetin yılbaşından hemen önce yaptığı otoyol ve köprü zamlarına da tepki gösteren Tekin, şöyle konuştu;

“İstanbul’da birinci ve ikinci köprüyü devlet yapmıştır. Vatandaşlar bu nedenle geçerken çok makul fiyatlar ödüyorlardı. Ancak 3. köprü ve Osman Gazi köprüsünü firmalara yaptırıp, yasaklarla da vatandaşı bu köprülerden geçmeye zorlayarak, parasını çıkarmaya çalıştılar. Bu da olmadı. O zaman ne yapalım diye düşündüler ve sadece iki müteahhit firmayı sevindirmek için Edirne’den Ardahan’a kadar, hayatında İstanbul’u hiç görmemiş o köprülerden hiç geçmemiş vatandaşlara bile vergileriyle ödettiler. Geçen hafta benzine, yakıta zam gelmişti. Yetmedi, bugün yine zam yaptılar. Zam, zulüm, zindan; İşte AKP’nin yeni Türkiye’si bu.”