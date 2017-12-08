Yerli otomobile liman aranıyor

Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretmek için kolları sıvayan ‘babayiğitler’ otomobilin benzinli değil, elektrikli, hatta mümkünse ‘şoförsüz’ ileri teknoloji ürünü olmasını hedefliyor. Otomobil fabrikasının limana yakın bir yere kurulacağı, bunun için uygun yer arandığı öğrenildi.

Yerli otomobili yapacak babayiğitler arasında yer alan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kokteylinde yerli otomobille ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özilhan, Türkiye'nin zaten şu anda neredeyse yüzde 100'e yakın oranda yerli otomobil üretebildiğini, yeni hedefin elektrikli otomobil olduğunu söyledi. Elektrikli araçların önümüzdeki 30- 40 senenin aracı olacağını ifade eden Özilhan, “Elektrikli araç konusunda dünyadaki çalışmalar çok yeni. Geç kalmış değiliz” dedi.

YAZILIM ÖNEMLİ OLACAK

Özilhan, konuya otomobil değil, teknoloji olarak bakmak gerektiğini belirterek , “Teknolojinin gittiği yer elektrikli, hatta şoförsüz araçlar, birbiriyle iletişim kurabilen ürünler. Onu da Türkiye geliştirebiliyor diye düşünüyorum. Rekabet üstünlüğü için işin yazılım ayağı çok önemli” dedi. Fizibilite çalışmalarının devam ettiğini, dünyadaki teknolojileri incelediklerini belirten Özilhan, bu iş için bir danışman seçileceğini, teknik ve finans komiteleri kurulacağını 2019'da prototipi bitirmeyi, 2021'de birinci ürünün yola çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yerin seçimi konusunda en önemli unsurlardan birinin limana yakınlık olduğu da ortaya çıktı. Ankara'daki TÜSİAD kokteylinde Özilhan'la görüşen bir grup Ankaralı işadamı, fabrikanın, başkentte olması ve otomobil sanayii için gerekli her türlü teknoloji ve altyapıya sahip olması dikkate alınarak Ankara'ya kurulması gerektiğini söyledi. Ancak Özilhan işadamlarına, “Limana yakın bir yer olmasını önemsiyoruz. Ankara limana uzak” yanıtını verdi. İşadamları, “Tren bağlantısıyla limana ulaşmak zor olmaz, bu teklifimizi lütfen dikkate alın” dedi. Ankaralı işadamları, bu teklifi hükümete de rapor halinde sunacaklarını bildirdi.