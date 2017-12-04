Yerli otomobilin kablolarını biz üretebiliriz

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Antalya’da düzenlediği çalıştayla alüminyum ve bakır sektörünün sorunlarını masaya yatırdı. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, sınır kapılarındaki yoğunluğun sektöre zarar verdiğini söyledi. Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür Arslanpay ise komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Arslanpay, Afrika’da Çin’in hakimiyetini kıracaklarını belirtti.

Alüminyum ve bakır sektörlerinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için arayışlarını sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Antalya'da bir çalıştay düzenledi. 73 firmanın katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alüminyum ve Bakır Çalıştayı’na öncekilerden farklı olarak Suudi Arabistan, Tacikistan ve Azerbaycan’dan da alüminyum üreticileri katıldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, çalıştaya yabancı ülkelerden çağrılan alüminyum üreticilerinin yanı sıra ekonomi uzmanlarının da davet edildiğini belirtti. Uzmanların ihracatçılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler aktardığını anlatan Mertöz, özellikle ‘ihracatta bölgesel sorunlar' ile ‘iç ve dış ticarette yaşanan sorunlar ve çözümler'in konuşulduğunu kaydetti. Çalıştayda hammadde, eğitim ve gümrükte yaşanan sorunların yanı sıra lojistiğin öneminin vurgulandığını ifade eden Mertöz, gümrük kapılarında bekleme konusunda Bakanlığın çalışmalarına rağmen özellikle Bulgaristan, Kapıkule kapılarında hala yoğun kuyrukların sürdüğünü ifade etti. Önceki iki çalıştayda gündeme gelen sorunların bazılarının çözüldüğünü ancak hala büyük kısmının devam ettiği ifade eden Rıdvan Mertöz, kamuda sorunların çözülmesinin zaman aldığını söyledi.

YERLİ OTOMOBİLİN KABLOLARINI KARŞILAYABİLİRİZ

Sektör olarak yerli otomobil içindeki kablolama sistemi ile ilgili tüm ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduklarını ifade eden Sevgür Arslanpay, “Elektrikli otomobillerde bakır ihtiyacı çok daha yüksek olacak. Minimum 20-25 kilo civarı bakır kullanılacağını söyleyebiliriz. 20 kilo bakır bugünkü cari fiyatlarla 150 dolarlık civarında bir bakır kullanımı olur. Bu saf bakır fiyatı, bakır kablo haline döndüğünde katma değer kazanarak 250-300 dolara çıkıyor. Bizim katot bakıra ihtiyacımız var, ihtiyacımızın çoğunu katot bakır olarak dışardan alıyoruz. Bu konuda yapılan yatırımlar ve bakır çıkaran firmalar yeterli değil. Çıkardığımız bakırın yaklaşık yüzde 75’ini de konsantre olarak satıyoruz. Konsantre bakır yurt dışına gidiyor, orada işlendikten sonra saf katot bakır olarak Türkiye’ye geliyor. Oradaki katma değer yurt dışına kalıyor” diye konuştu.



OTOMOBİL VE BUZDOLABI İHRACATINDA PAYIMIZ VAR

Bakırın Türkiye’den iki yolla ihraç edildiğini anlatan Sevgür Arslanpay, “Birincisi normal olarak yaptığımız bakır ihracatı. İkincisi elektriğin olduğu her yerde bakır var. Yani yurtiçi müşterilerimize verdiğimiz bakırın yüzde 75’i araba, buzdolabı, klima gibi ürünlerin içinde kullanılarak ihraç oluyor. Yurtdışına giden birçok nihai ürün içerisinde bakır var. Bir arabanın cinsine ve modernlik seviyesine bağlı minimum 8-10 kilo civarında bakır var. Bu rakam arabanın elektronik seviyesine göre 20-25 kiloya kadar çıkabilir. Bunlar kayıtlara direkt bakır ihracatı olarak geçemiyor. Halbuki bunların hepsi bizim ürün verdiğimiz müşterilerin yapmış olduğu ihracat. Aslında bakır sektörü ihracatı düşünülenin aksine son derece güçlü” dedi.