Yerli Pick-up D-Max gözünü zirveye dikti

Yenilenen yüzü, artan donanım seviyesi, uzayan garanti süresi ve gücü aynı kalsa da tasarruf ve vergi avantajı sağlayan yeni nesil motoru ile Türkiye’nin tek yerli üretim Pick-up’ı İsuzu D-Max rakiplerini zorlayacak.

ISUZU D-Max, Anadolu Grubu'nun Şekerpınar tesislerinde ürettiği ve aynı zamanda ülkemizin tek yerli Pick-up modeli olma özelliği taşıyor. Yerli üretim olmasının yanı sıra motor hacmini de 2.5 lt'den 1.9 lt'ye inmesine rağmen 164 beygirlik gücünü koruyan model büyük de bir vergi avantajı sağlıyor. Yılbaşında devreye girecek MTV artışından en çok etkilenen sınıf olmasına rağmen Pick-up pazarı son yıllarda hızla büyüyor. 2003 yılında sadece 7 bin adet olan toplam pazarın bu yıl sonunda 20 bin adetleri geçmesi bekleniyor. Yeni oranlara göre 2018'den itibaren 2.0 lt. – 2.5 lt motorlu modeller yılda 5 bin 396 TL MTV öderken, yeni D-Max, 3 bin 598 TL'lik MTV dilimine giriyor. Böylece rakipleriyle 5 yıllık MTV farkı 8 bin 994 TL ile 39 bin 300 TL arasında önemli bir avantaj sağlıyor.

YÜKSEKLEN DONANIMLA İDDİALI

Isuzu D-Max yenilenirken, farklı bir ön yüz, LED gündüz farları, yeni 18 inç alaşım jantlar, dijital otomatik klima, elektrikli ön koltuklar, 8 inç geniş bilgi ekranı ve gelişmiş bir müzik sistemi gibi donanımlara kavuşmuş. 3.5 ton çekme, 1 ton taşıma kapasitesine sahip aracın, ilk etapta üst donanım paketi V-Cross bugünlerde bayilerdeki yerini aldı. Üst donanım seviyesi, 4×4 çekiş sistemi ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip model 129 bin 800 TL fiyat etiketine sahip. V-Cross donanım seviyesine sahip araçlar Tayland'dan ithal edilirken baz donanımlı özelliklere sahip 4×2 ve 4×4 araçlar 2018 yılıyla birlikte Anadolu Isuzu tarafından Türkiye'de üretilip satışa sunulacak.

5 YIL 100 BİN KM GARANTİ

Yapılan geliştirmelerle yeni D-Max'in yakıt tüketimi selefine oranla yüzde 7 ila yüzde 18 oranında bir tasarruf sağlandığını belirten Anadolu İsuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik, “Yeni D-Max V-Cross, 1.9 lt'lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor. Bu iyileştirmeler yapılırken de 164 beygirlik güçten ödün verilmedi. Ayrıca yeni model ilk kez 5 yıl veya 100 bin kilometre garantiyle satılırken, bakım periyotları da 20 bin km'de bir gerçekleşiyor” diye konuştu.

YERLİLİK İÇİN TEŞVİK SAĞLANMALI

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin otomobilini üretmek için bir araya gelen 5 şirketten biri Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Pick-up üretimindeki yerlileştirmede yüzde 30'lardayız. Çok iyi bir yan sanayimiz var. Ancak adet ve yatırım tutarı bir şekilde biraz önümüzü kesiyor. Bir teşvik sağlanırsa yerlilik oranımız yüzde 50’nin çıkar” dedi. Yerli otomobil konusuna da değinen Genel Müdür, “Bizim de elektrikli çalışmalarımız var. Oldukça da iddialıyız.

Burada önemli olan elektrikli aracı yapmak değil ‘Akıllı şehir’ kavramına uygun araçlar üretmek. Biz de yazılımcılarla çalışıyoruz, benzer çalışmaları yapıyoruz. Yerli otomobil yük getirmez aksine istihdam yaratır. Ancak hem Ar-Ge’de çalışacak kalifiye eleman hem de boyacı kaynakçı bulamıyoruz, meslek liselerinde sınıf açıp yetiştiriyoruz. Mühendis kısmında da zorluk var ama aşacağız” açıklaması yaptı.