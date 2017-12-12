Yılın ekonomi insanı belli oldu

CEO'nun istifasıyla sonuçlanan Uber'deki taciz skandalını ortaya çıkaran Susan Fowler Financial Times tarafından yılın insanı seçildi.

Financial Times ekonomide yılın insanını seçti. Uber'deki taciz skandalını ortaya çıkaran Susan Fowler isimli Uber çalışanı Financial Times tarafından yılın insanı seçildi. Uber'de sistematik bir şekilde cinsiyetçilik yapıldığını ve adı bu iddialara karışan Susan Fowler'ın yanı sıra aslında şirketteki birçok kadın çalışanın bu sorunu yaşadığını yazmıştı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Uber'in eski mühendislerinden olan Fowler, geçtiğimiz Aralık ayında üstlerinin cinsel tacizine uğradığına iddia etmiş ve kendisine gelen mesajların ekran görüntülerini şirketin insan kaynakları departmanına taşımıştı.

Söz konusu iddiayı şirket CEO'su Travis Kalanic'e taşıyan kadın çalışanların bu konudaki en büyük destekçileri şirketin yatırımcıları. Nitekim şirketin insan kaynakları departmanının daha önce bu konu üzerinde yapılan şikayetlere karşı duyarsız kalması yatırımcılar nezdinde oldukça olumsuz bir etki uyandırmıştı. Olaylar sonrasında Travis Kalanic istifa etmişti.