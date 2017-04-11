Yine o ‘herif’ mi?

Borsa İstanbul son 2.5 yılın zirvesine çıkarken 'Herif'in yine büyük işlemler yaptığı iddia ediliyor.

Borsa İstanbul dün 91 bin 240 puan ile Ocak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aracı kuruluşların Borsa’da yaptığı işlemlere bakıldığı zaman daha önceki dönemlerde ‘herif’ isimli gizemle yatırımcı veya yatırımcı grubunun işlem yaptığı iddia edilen Yatırım Finansman öne çıktı.

Bloomberg’ün haberine göre Yatırım Finansman’dan dün 207 milyon TL’lik işlem yapıldı. Onu 70 milyon TL civarında işlemle BGC partners izledi. Yani iki işlem hacmi arasında neredeyse 3 katı fark göze çarpıyor.

Off-shore hesaplar son 5 haftada Borsa İstanbul’da 77 milyon dolarlık satış yaparken 814 milyon dolarlık alım yaptılar.

Bloomberg’ün görüşüne başvurduğu Yatırım Finansman sözcüsü geri dönüş yapmadı. Kurumun eski genel müdürü Seniz Yarcan geçen sene Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada yapılan büyük işlemlerin, “Tek bir yatırımcı değil, büyük yeni bir yatırımcı tipi ve algoritmalarla işlem yapıyor” demişti.