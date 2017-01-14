Yolcu garantili kıyak

Zafer Havalimanı’ndaki geçiş garantisi tartışma yarattı. MHP’li Fahrettin Tor, “Böyle bir şey ancak Türkiye’de olabilir” dedi

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden sonra Afyon'da yap-işlet-devret modeli ile “yandaş” müteahhide 32 yıllığına işletme hakkı verilen Zafer Havalimanı'nda tanınan geçiş ücreti garantisi Meclis'te tartışma yarattı. SÖZCÜ'ye konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 50 milyon Euro'ya mal olan havalimanında işletme süresince firmaya 190 milyon Euro ödeme yapılacağını belirterek, “Diğer gelirleri de hesaba katarsak firma en az 8-9 yılda yatırım maliyetini finanse edecek. Böyle ballı bir yap-işlet-devret dünyanın hiçbir yerinde yoktur” dedi.

İşletme süresi 21 Şubat 2044'te sona erecek havalimanında şirkete iç hat servis ücreti 2 Euro, dış hat ücreti olarak 10 Euro garantisi verildiğini hatırlatan Tor, “Çubuk'un Sirkeli köyündeki bir vatandaşa sorsanız bile o alana bir günde 950 yolcunun inmeyeceğini bilir. Oraya ancak her gün Boeing 747-400 Big Top uçağı inerse bu mümkün olur. Vallahi de billahi de bu olmaz” dedi.

İÇ HATLARA 500 BİN YOLCU

Tor, firmaya ilk yılda iç hatlar için 500 bin, dış hatlar için de 350 bin yolcu garantisi verildiğini belirterek, gelen-giden yolcu sayısı garantisinin her yıl artacağını söyledi. “Onuncu yılda sabitlenmiştir. Onuncu yıldan sonra aynı sayıda yolcu garantisi verilmiştir” dedi. MHP'li Tor, 10'uncu yılda garanti verilen sayının iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda ise 542 bin 596'ya yükseldiğini vurguladı. Tor şöyle konuştu:

“Bu kadar yolcu talebi olmadığı durumlarda garanti edilen sayı kadar servis ücreti ödenecek olmasıdır. 350 bin dış hat yolcusunu 365 güne böldüğümüzde havalimanına bir günde inecek yolcu sayısı 959'dur. Bu hesaba göre her uçakta 150 yolcu olduğu düşünülürse 6 uçak, 200 yolcu hesabı ile 5 uçak demektir. Buraya günde turist dolu 5-6 uçağın ineceğine kim inanır? İç hatlarda ise günde ortalama 1.370 yolcu sayısı garanti edilmiş. Olabilir mi? Vallahi de, billahi de olmaz. Zaten olmamıştır ancak Türkiye'de olur.”

YÜZDE 94'LÜK YANILMA PAYI

“Zafer Havalimanı'na bir günde 8-9 iç hat, turist dolu 5-6 uçak yani 14-15 uçak iniş kalkış yapabilir mi? soruyorum” diyen MHP'li Tor, “2012'de hizmete giren alana 2013'te iç hatlarda 32 bin yolcuya servis hizmeti verilmiş. Garanti edilen yolcu sayısı 550 bin. Gerçekleşme oranı yüzde 6, yanılma payı yüzde 94. Dış hatlarda bir yıl için garanti edilen yolcu sayısı 374 bin 500, gerçekleşme 11 bin 323'tir. Gerçekleşme oranı yüzde 3, yanılma oranı yüzde 97'dir. Allah aşkına iç hatlarda yüzde 94, dış hatlarda yüzde 97 yanılma olabilir mi? Yanılma demek paradır” dedi.

190 MİLYON EURO ÖDENECEK

MHP milletvekili Fahrettin Oğuz Tor yapılan ihaleyi eleştirerek şöyle konuştu: “Ben oturup hesap yaptım. 32 yıllık işletme süresince firmaya 190 milyon Euro ödeme yapılacak. Havalimanının proje maliyeti 50 milyon Euro. Diğer gelirleri de hesaba katarsak firma en az 8-9 yılda yatırım maliyetini finanse edecek. Burada yolcu talebi yok denecek kadar azdır. Yüzde 3-5'lik bir talep bir havalimanı için yeterli değildir. Bu havalimanını devlet yapsaydı 140 milyon Euro bugünkü rakamla 504 milyon TL devletin cebinde kalacaktı.”