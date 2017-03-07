‘Yüksek faiz yatırımın önünde engel’

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu'nun düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, yüksek faizin yatırımcıları rahatsız ettiğini belirterek, bu yüzden yatırım yapmama kararları alındığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde, Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu’nun düzenlediği ‘Youth Economic Forum 17’ye katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, deneyimlerini gençlerle paylaştı. Türkiye’deki döviz kurlarındaki yükseklik kadar, yatırım faizlerinin yüksekliğinin de yatırımcıyı rahatsız ettiğini kaydeden Özdemir, “Yatırım yapacak yatırımcının yatırım yapmamak üzere kararlar almasını sağlıyor.

Bu da bugün çift rakamlı işsizlik oranlarını beraberinde getiriyor. Gençler arasında işsizlik yüzde 20’lere dayanmakta. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gittiğimizde bu rakam yüzde 25’lere dayanmakta. Türkiye’nin başının en büyük belası olanlardan bir tanesi olan istihdama, bizim mutlak suretle yatırımla cevap vermemiz gerekiyor. Devlet artık yatırım yapmıyor. Bu yatırımları yapacak tek yer var o da özel sektör. Bu, Türkiye Varlık Fonu düzgün yönetilirse, Türkiye’ye çok önemli finans kaynakları sağlayacağına inanıyorum. Dünyada büyük miktarda finans merkezleri var. Bunları buraya kanalize edebiliriz. Bunlarla önemli altyapı yatırımlarını, stratejik yatırımları, özel sektörle devletin beraber müşterek yapabileceği yatırımlara fon, kredi veya finans sağlayabiliriz” dedi.

“MERKEZ BANKASININ ELİNDE ÇOK ÖNEMLİ SİLAHLAR VAR”

Bir ülkenin büyümesinde 3 önemli faktör olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: “Bunlardan biri ülkede uygulanan faiz, ikincisi ülkenin yaşadığı enflasyon, üçüncüsü de dolar ve Euro’nun beraber değerlendirildiği yabancı paranın değeri. Bu üçü birbirine dengeliyse o ekonomide güven vardır. Bunlardan biri aksadığında daima o ekonomi, ne olursa olsun sıkıntılarla karşı karşıya kalmak mecburiyetindedir. Bugünlerde 2016’nın sonundan itibaren dövizde bir hareketlenme oldu. Neredeyse dolarda 4 lirayı Euro’da 4,30 lirayı gördük. Ben Merkez Bankası’nın elinde birçok silahı olduğuna inanıyorum. Henüz daha kullanmadığı çok önemli silahları var. Bunlardan birkaç tanesini kullanarak doları 3,50 – 3,60 lira seviyelerine düşürdü. Bugün 3,70’lerde falan seyrediyor. Biz 2017 yılındaki doların değerini 3,50-3,60 gibi yürüyeceğini kabul ederek hesabımızı yaptık.”

“UZUN VADELİ BİR FİNANSMANI TÜRK LİRASI OLARAK BULMAMIZ ÇOK ZOR”

Limak Grubu olarak bazı yatırım gelirlerinin dövizle dayalı olduğu hatırlatan Özdemir, “Bazı sektörlerde, ihracatımızın fazla olduğu sektörlerde, dövizin hareketliliği bizi çok fazla etkilemiyor. Ama gelirimiz Türk Lirası ve finansmanı yabancı parayla yapmışsak, burada çok zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye’de uzun vadeli bir finansmanı Türk Lirası olarak bulmamız çok zor. Ancak yabancı parayla borçlanabilirsek bulabiliyorsunuz finansmanı. Türk Lirası olarak uzun dönem 3 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli, toplam 15 yıllık bir finansman modelini Türk Lirası olarak bulmanız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“TERÖRLE MÜCADELE SADECE SİLAHLA OLMAZ”

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 23 ili kapsayan bir cazibe merkezleri projeleri olduğunu dile getiren Özdemir, “Terörle mücadele ediyoruz ama terörle mücadele, yalnız silahla olmaz. Ekonomik olarak da mücadele etmek, yatırımlar yapmak lazım. Türkiye’nin cari açığını azaltacak yatırımlar ki biz buna stratejik yatırımlar diyoruz. Savunma sanayinde önemli eksikliklerimiz var. Bu yatırımların devam etmesi gerekli” diye konuştu.

DHA