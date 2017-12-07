Taşerona kadro gelişmesiyle yüzlerce emekli işsiz kalacak!

Taşeron düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Türkiye'de Emekli olduğu halde geçimini sağlamak için çalışmaya devam eden bir çok vatandaş var. Yeni düzenleme ile emekli taşeron işçileri çalışabilecek mi? Nasıl bir düzenleme gelir ise emekliler çalışmaya devam edebilir? Bu soruların cevabını sizler için uzmanına sorduk.

Türkiye’de emekli maaşları herkesin malumu. Emekli olup da taşeronda çalışmaya devam eden çok sayıda insan var. Bu vatandaşlardan bazıları taşeron işçi olarak çalışıyordu. Ancak emekli vatandaşların devlette kadrolu olarak çalışmaları yasak. Bu durumda ortaya yeni bir problem çıkmış oluyor. Peki emekli olduğu halde taşeronda çalışmaya devam eden vatandaşların sorunu nasıl çözülecek? Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün merak edilen soruların yanıtlarını sozcu.com.tr’ye açıkladı.

EMEKLİ TAŞERON ÇALIŞANLARI İŞLERİNE NASIL DEVAM EDEBİLİR?



Sozcu.com.tr olarak emekli vatandaşlara kadro verilmemesini uzmanına, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’e sorduk. Ergün yaptığı açıklamada, “Şuan sokağa yansıyan emeklilere kadro verilmeyecek. Zaten kadro verilir ise malum iş hayatına devam ederler.. Bu durumda emekli maaşları kesilir. Ama emekliler şöyle çalışabilir, bu da bir alternatiftir. Herhangi bir iş yerinde sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışabilir.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ TAŞERON AZ SAYIDADIR



Devlet kadro verir ise emeklilerin çalışma hayatının son bulduğunu belirten Ergün, “Şu anda taşeronda emekli olarak çalışan kişilerin tam listesi net olarak elimizde yok. Ama basından takip ettiğime göre 900 bin taşeronu ilgilendiriyor bu durum. 450 bin kişi kadroya alınacak deniliyor. Yani burada 450 bin kişi yok. Hükümetin net açıkladığı bir rakam yok. Bence taşeron çalışanlarda emekli olanlar çok az sayıdadır. Çevremizde var. Bu çalışanların hepsi, genç çocuklar” ifadelerini kullandı.

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HİÇBİR ŞART YOK!



Taşeron düzenlemesi ile 900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” demişti.

İŞÇİLERE SINAV YAPILACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin ayrıntıları hakkında yaptıüı açıklamada kadroya alınacak işçiler için bir sınav yapılacağını ve işçilere güvenlik soruşturması uygulanacağını söylemişti. Bakan Sarıeroğlu konuşmasının devamında, “Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.” ifadelerini kullanmıştı.

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KAMUDA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emekli, taşeronlar ile ilgili açıklamasında, “Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.” ifadelerini kullanmıştı.