Taşeron düzenlemesi onları vuracak! Yüzlercesi tehlikede

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kösereisoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla 120-130 bin özel güvenlikçinin kamuya geçeceğini belirterek, kamunun artık bu hizmeti kendi personeli ile sağlayacağını, dolayısıyla pazarlarının yüzde 40’a yakın küçüleceğini söyledi.

Habertürk Gazetesi’nden Esra Nehir’in haberine göre, Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Sadece özel güvenlik sektöründe, en az 300 şirketin kapanma ihtimali var. Kamuya temizlik hizmeti veren diğer hizmet alanlarındaki şirketler de olumsuz etkilenecek” dedi.

TAŞERON TAMAMEN SON BULMAYACAK

Kamuda taşeronun tamamen sona ermeyeceğini öne süren Kösereisoğlu, “Özel güvenlik şirketlerinde istihdam edilen personelin bir dizi yeterlilik şartı var. Belirli periyotlar ile yeterlilik sınavlarına tabi oluyorlar. Kamuya geçtiklerinde yeterlilik şartlarını yitirdiklerinde ne olacak? Herhalde sokağa atmayacaklar. Kamu, memur istihdam ettiği gibi, oluşan açığı kapatmak için güvenlik görevlisi istihdam etmek zorunda kalacak.” ifadelerini kullandı.