Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi ilgilendiren temmuz zamlarının açıklanmasına bir hafta kaldı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48 memur emeklileri için % 3,48 + 4 zam bekleniyor. Zamlar 3 Temmuz'da açıklanacak.

Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi ilgilendiren temmuz zamlarının açıklanmasına bir hafta kaldı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48 memur emeklileri için % 3,48 + 4 zam bekleniyor. Zamlar 3 Temmuz’da açıklanacak.

Haziran ayı maaşlarının erken ödenmesi ile bayramı rahat geçiren emeklilerin gözleri şimdi de temmuz ayı zamlarında. Emeklileri soruylarına cevap 3 Temmuz’da gelecek. Aynı tarihte açıklanacak olan enflasyon emekli maaşların ayapılan zamları da ortaya çıkaracak. Beklenti ve tahminlerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48, memur emeklileri için ise % 3,48 öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için beklenti % 6,48

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin temmuz zamları enflasyon oranları doğrultusunda belirleniyor. 2017’nin İlk 6 ayının açıklanacak enflasyon rakamları, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları da olacak. İlk 5 aylık enflasyona göre görülen zam 6,18. Beklentilere göre Haziran ayında 0,30 luk enflasyon gerçekleşirse bu oran 6,48’e çıkacak ve toplamda 6,48 olacak.

Memur Emeklilerinde zam beklentisi 4 + 3,48 seviyelerinde

Memur emeklilerinde ise % 4 zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Aradaki farkı yine ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. % 3’ü aşan bölüm emeklilerin alacağı enflasyon farkını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyona göre bu arakam 3,18. İlk 6 aylık % 6,48 öngörüsü yakalanırsa fark 3,48 olacak.BU koşullarda memur emeklileri % 4 + 3,48 maaş zammı alacak.