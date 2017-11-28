Zarrab davası doları yükseltti!

Reza Zarrab'ın ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının ihlal edilmesine yönelik davada tanık olacağı yönündeki haberlerin ardından piyasada satışlar artarken, endekste kayıplar yüzde 2.5'in üzerine çıktı, Reza Zarrab davasındaki gelişmelerin de etkisiyle yönünü yukarıya çeviren dolar 3.97 lirayı, euro 4.72 lirayı ve düşüşle açılan Borsa İstanbul Endeksi'nin kayıpları da yüzde 2.5'i aştı.

ABD'de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab’ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tanıklık yapacağını açıkladı. Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman’ın, “Mahkemeye kim gelecek?” sorusunu yanıtlayan Savcı, “Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla’ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek” dedi.

Hem İran hem Türk uyruklu olan Zarrab ve sekiz ayrı sanık 2010-2015 yılları arasında ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını ihlal ederek İran hükümeti adına yüz milyonlarca dolarlık mali işlem yapmakla suçlanıyordu.

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ABD savcısının yaptığı açıklamaya göre Zarrab ABD mahkemesinde Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmasında ABD’li savcılar için tanıklık yapacak.

Atilla ise İran’a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla yargılanıyor. Borsa İstanbul ABD’deki davanın yarattığı baskıyla yüzde 2.46 kayıpta, dolar/TL ise 3.9618’e kadar yükseldi.

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Yeni günün ilk işlemlerinde 3.92 lira dolayında işlem gören dolar, kapanışa doğru ABD’de duruşmanın başlamasının ardından 3.9720 liraya kadar yükselirken, erken işlemlerde 4.67 lira dolayında olan euro 4.7210 liraya çıktı.

Haftanın ilk gününü yüzde 0.21 yükselişle 104 bin 759 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 687 puandan başladıktan sonra kayıplarını artırdı ve günü yüzde 2.57 düşüşle 102 bin 68 puandan kapattı.