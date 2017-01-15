Zarrab’ın 10 yıl hapsi isteniyor

Üsküdar Kandilli’de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte ve bahçesinde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Reza Zarrab ve müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar Kandilli’de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte ve bahçesinde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Reza Zarrab ve müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SÖZCÜ'nün konuyla ilgili haberlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek, birinci bodrum katıyla birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephede ilave yapıldığı, bodrum kat seviyesinde ön cephede büyüme yapıldığı, ön cephede zemine beton dökülerek duvar yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın, Koruma Bölge Kurulları'ndan izin alınmaksızın inşaat yaptırdığı müteahhit Firuz Akın Han'ın ise inşai ve fiziki müdahale yaptığı belirtildi.

DAVA AÇILDI

Suça konu taşınmazda ruhsata aykırı olarak bina yapıldığının dosyada mevcut tutanaklardan anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Zarrab ve Han hakkında “İmar kirliliğine neden olma” ve “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu

9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.