Zarrab’ın bir çok daireye sahip olduğu Bella Park’ta işler durgun

Reza Zarrab'ın 47 daireye sahip olduğu Büyükçekmece'deki Bella Park sitesi boş daire ve dükkandan geçilmiyor. Civardaki emlakçılar sitede aylardır kiralanmayan mülkler olduğunu söyledi.

ABD’de yargılanan ve şu sıralar tanık sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ‘yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk' iddiasıyla el konuldu. Yaklaşık 300 milyon liralık gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab’ın, 62 haneli İstanbul Büyükçekmece’deki Bella Park sitesinde 47 daire ve iş yeri bulunuyor.

‘AYLARDIR KİRAYA VERİLEMİYOR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan civardaki emlakçılar Bella Park Sitesi içinde yer alan dükkanların yaklaşık aylardır kiraya verilemediğini söylüyor. Nedenini ise çok yüksek kira rakamlarına ve Zarrab’ın son dönemde açılan davalar olabileceğini belirtiyorlar. Bu sitede daire fiyatları ve kiraları ne kadar sorumuza ise yetkililer şu şekilde cevap verdi; “Ortalama sitenin içerisindeki daireler 3+1 şeklinde ve 350 bin TL 400 bin TL civarında satılıyor. Daire kiralar ise ortalama 1200 TL” ifadesini kullandılar.

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EV SAHİBİNİZ KİM?

Sozcu.com.tr olarak Bella Park Sitesi’nde oturan bir kiracı ile konuştuk. Site içerisinde kiracı olarak oturan kişiye ‘Ev sahibiniz kim? diye sorduk. Kiracı “yabancı” diyerek cevap verdi. Peki ismi ne?, Nerede yaşıyor? dediğimizde ise kiracıdan “Iraklı” cevabını aldık.

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BÜYÜKÇEKMECE’DE 47 DAİRE

Zarrab'ın en dikkat çeken gayrimenkulleri arasında yer alan 47 daire ve dükkanları Büyükçekmece'de yer alıyor. Tapuda, Gürpınar Mahallesi 959 ada 9 parsel üzerinde 2 bin 184 metrekarelik alanda kurulan Bella Park Sitesi'nde 47 adet daire (birkaç tanesi dükkan) Zarrab'ın üzerine tapulu. Toplam 62 adet dairenin yer aldığı sitede tam 47 gayrimenkulü bulunan Zarrab, bu daireleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Turgut Özal Caddesi ile Göztepe Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan sitenin ismi, Zarrab'ın eski şirketlerinden Bella'nın isminden esinlenmiş.