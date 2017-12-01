Zarrab’ın iddialarına bankalardan yalanlama

ABD'de devam eden davada itirafçı olan Reza Zarrab'ın iddialarında adı geçen bankalardan teker teker açıklama geldi. Zarrab'ın konuşmaya başlamasının ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Aktif Bank, Vakıfbank ve Halkbank açıklama yaptı. Beş banka da iddiaları yalanladı.

ABD’deki davada itirafçı olan Reza Zarrab iddialarına devam ediyor. Ne sorarlarsa şema çizerek anlatan Zarrab’ın iddialarında şimdiye kadar beş Türk bankasının adı geçti. Bu iddialar karşısında beş banka da art arda açıklama yaptı. İşte bankaların iddialar karşısında yaptığı açıklamalar:

HALKBANK

Reza Zarrab: İran’ın parasını ambargoyu delerek Halkbank’tan alıp yurt dışına çıkardık.

Reza Zarrab’ın iddialarının ardından Halkbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır.

İŞLEMLER İLGİLİ OTORİTELERCE İZLENEBİLİR

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.

Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir.

KAYNAĞI BELİRSİZ TRANSFER İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR

Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.

Başta KOBİ'ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kredi ve mevduat müşterilerimiz ile Ülkemiz ekonomisine 79 yıldır hizmet sunan Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

AKTİF BANK

Reza Zarrab: Aktif Bank’ta hesap açmaya çalıştım ilk etapta başarısız oldu. Araya Egemen Bağış’ı soktum hesap açtım.

‘HERHANGİ BİR NEGATİF SONUÇ OLMAYACAKTIR’

ABD’de itirafçı olan Reza Zarrab’ın Aktif Bank ile ilgili iddiarına karşılık bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

“ABD’de görülmekte olan bir davada, Bankamızın adı zikredilmiş ve buradan hareketle çeşitli mecralarda Bankamız aleyhinde mesnetsiz iddialar ileri sürüldüğü görülmüştür. Bankamız tarafından bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

2011 yılının ilk yarısında ABD Hazinesi OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) yetkilileri ile ticari riskler konusunda istişarede bulunulması akabinde Bankamızın işlemleri şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak Uluslararası bir Bağımsız Denetim Kuruluşu’na özel olarak denetlettirilerek, sonuçları OFAC dahil tüm ilgililer ile paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, Bankamız geçmişte ve bugün gerek ulusal gerekse de uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığından, dava neticesinde tarafımıza yöneltilebilecek herhangi bir negatif sonuç olmayacaktır.”

VAKIFBANK



Reza Zarrab: Altın ticareti konusu Vakıfbank’ta da gündeme geldi.

‘BANKAMIZIN İLGİSİ VE DAHLİ OLMAMIŞTIR’

Vakıfbank, Reza Zarrab’ın iddialrında bankanın adının geçmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.

VakıfBank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir.”

ZİRAAT BANKASI

Reza Zarrab: Altın ticareti konusunda Ziraat Bankası da gündeme geldi.

YETKİLİ YALANLADI

Reza Zarrab’ın iddiaları hakkında bir banka yetkilisi Reuters haber ajansına şu açıklamalarda bulundu:

Ziraat Bankası yetkilisi, Ziraat Bankası’nın Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab’ın ABD’de görülen mahkemede jüri üyelerine verdiği ifadede bankanın adının geçtiği sözlerini yalanladı.

Reuters’a bilgi veren banka yetkilisi, “Ziraat Bankası uluslararası regülasyonlara uyan bir bankadır” dedi.

DENİZBANK

Reza Zarrab: Denizbank’a para yatırdım.

‘HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMAMIZ OLMADI’

Reza Zarrab’ın iddilarının ardından banka, KAP bir açıklama yaptı. İşte Denizbank’ın yaptığı o açıklama:

“Denizbank 2004-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı tarafından takas bankası olarak görevlendirilmiş; bu çerçevede T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve Borsa Yönetim Kurulu’nca üyeliği kabul edilen bütün üyelerin hesap açılışları ve altın takas işlemleri ile ilgili mevzuat kapsamında tarafımızca yürütülmüştür.”

“Altın Borsası’nda işlem yapan bütün kurumların Bankamızda hesap açılışları zorunlu olup, yapılan yurt içi işlemlerin takası müşterilerin çalıştıkları bankalardan gönderilen bedellerle kapatılmaktadır. İşlemler yurt içi altın alım satımından ibaret olup, yurt dışı bağlantılı herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bankamızca kamu görevi sorumluluğuyla bu işlemlere aracılık edilmiş olup, Rıza Sarraf’ın sahibi olduğunu belirttiği Royal Denizcilik firmasının Bankamızla hiçbir zaman çalışması olmamıştır.”