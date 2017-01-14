Zengin Suriyelilere vatandaşlık mı geliyor?

Cumhurbaşkanı ve hükümet cehpesinden gelen açıklamalar zengin Suriyelilere vatandaşlık verileceğinin işaretlerini taşıyor. Hükümet 22 bin Suriyeli aileden 44 milyar dolar gelir bekliyor.

Cumhurbaşkanı ve hükümet cehpesinden gelen açıklamalar zengin Suriyelilere vatandaşlık verileceğinin işaretlerini taşıyor. Hükümet 22 bin Suriyeli aileden 44 milyar dolar gelir bekliyor.

10 Ocak’ta düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de bulunan bazı Suriyeli ve Iraklılara vatandaşlık verileceğini belirtti. Erdoğan ,”Bugün 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz.

Başlangıçta kısa süreli hesaplanan bu durum zamanla daha köklü tedbirleri gerekli kılmıştır. Bu insanlar arasında ülkemize de ciddi katkı sağlayacak olanlar var. İçişleri Bakanlığımız bu tür kişilere aileleriyle birlikte vatandaşlık vermek üzere bir çalışma yürütüyor.” diye konuştu.

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Türkiye hafta içinde parayla vatandaşlık vermenin esaslarını düzenledi. Buna göre 2 milyon dolar yatırım yapan ve 1 milyon dolarlık mülk alan yabancılara vatandaşlık verilecek. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise Hürriyet Gazetesi’nden Gizem Karakış’a yaptığı açıklamada 22 bin Suriyeli aile tespit edildiğini bu ailelere vatandaşlık verilmesi koşuluyla 44 milyar dolar gelir beklendiğini ifade etti. Bu açıklama akıllara ‘Sadece zengin Suriyelilere mi vatandaşlık verilecek?’ sorusunu getirdi.