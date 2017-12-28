Zenginler servetine 1 trilyon dolar kattı

Dünyanın en zengin 500 kişisinin sıralandığı Bloomberg Milyarderler Endeksi’ndeki toplam servet 2017’de yüzde 23 artışla 5.3 trilyon dolara ulaştı.

500 zenginin toplam serveti 26 Aralık 2016'da 4.4 trilyon dolardı. Aynı dönemde dünya borsalarının ortalamasını ifade eden MSCI Dünya Endeksi ve ABD'nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 Endeksi yüzde 20 yükseldi.

GATES İKİNCİ SIRAYA İNDİ

Sıralamanın en tepesindeki Amazon kurucusu Jeff Bezos servetini bir yılda 34.2 milyar dolar artırarak 99.6 milyar dolara çıkardı. Bezos'un serveti kasım ayında 100 milyar doların üzerini gördü. Birinciliği Mayıs 2013'ten beri elinde tutan Microsoft kurucusu Bill Gates ise 8.9 milyar dolarlık artışa rağmen 91.3 milyar dolarda kaldı. Ancak Gates, eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na ağustos ayında 4.6 milyar dolar bağışladı. Gates'in yıllar boyunca bağışlarda bulunmuş olmaması halinde servetinin 140 milyar dolar civarını bulabileceği belirtiliyor. Ünlü spekülatör George Soros da geçen yıllarda Açık Toplum Vakfı'na 18 milyar dolar ayırdığını açıkladı ve 8 milyar dolarlık servetiyle 195'inci sıraya düştü.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de yüzde 45'lik artışla 22.6 milyar dolar zenginleşti.

Servet liginin 159'u ABD'li, 38'i Çinli, 23'ü de Rus milyarderlerden oluştu. Sıralamadaki 38 Çinli milyarderin serveti 177 milyar dolar artarken, 159 ABD'li milyarder 315 milyar dolar zenginleşerek toplam servetini 2 trilyon dolara çıkardı. Bezos'un ardından en çok servet artışını, varlığını 25.9 milyar dolar artırarak 33.3 milyar dolara çıkaran Çinli gayrimenkul grubu Evergrande kurucusu Hui Ka Yan gerçekleştirdi. 27 Rus milyarder ise 29 milyar dolarlık artışla toplam servetini 275 milyar dolara yükseltti.