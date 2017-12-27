Zorunlu sigortaya yüzde 23.5 zam

Zorunlu sigorta poliçeleri ocak ayından itibaren yüzde 5 zamlanacak. Her ay yapılacak yüzde 1.5’lik otomatik artışla Aralık 2018’de kümülatif zam oranı yüzde 23.56’ya yükselecek.

Hükümetin zorunlu sigorta primlerini dizginlemek için nisan ayından bu yana uyguladığı tavan fiyat sistemi 23 milyon araç sahibi için yüksek zam ve örtülü tuzağa dönüştü. Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin olağanüstü artması üzerine bu yıl nisan ayında tavan fiyat uygulamasına geçti. Böylece trafik sigortası üst limiti, en yüksek hasarsızlık indirimine sahip 7'nci basamaktaki bir otomobil için 456.5 lira olarak belirlendi. Limit getirilmeden önce aynı araçlar en ucuz 580 liraya sigorta ettirilebiliyordu. Ayrıca tavan fiyatların mayıs ayından başlayarak her ay yüzde 1 oranında arttırılması da karara bağlandı.

ZAMMI AZ BULDULAR

Ancak uygulama devam ederken, sigorta şirketleri yüzde 1'lik artışı yetersiz bulunca ağustostan itibaren artış oranının yüzde 50 artırılarak yüzde 1'den yüzde 1.5'e yükseltilmesine karar verildi.

Böylece nisanda 456.5 lirayla başlayan tavan fiyat, aralık ayına gelindiğinde yüzde 10.63 gibi yüksek bir oranda zamlanarak, 505 liraya yükseldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, normalde bu yıl sona ermesi beklenen tavan fiyatın 2018'de de devam edeceğini, ancak üst limitlerin ocakta yüzde 5, sonraki her ay da yüzde 1.5 arttırılarak uygulanacağını açıkladı.

Buna göre 7'nci basamaktaki bir otomobilin halen 505 lira olan zorunlu trafik sigortası fiyatı ocak ayında 530 liraya, aylık zamlar nedeniyle de temmuz ayında 579 liraya çıkacak, 2018 yılının sonunda ise 624 liraya yükselmiş olacak. Böylece tavan fiyattaki yıllık kümülatif artış yüzde 23.56'ya ulaşacak.

Ek teminatlarla fiyatı artırıyorlar

SÖZCÜ'ye bilgi veren uzmanlar, tavan fiyat uygulamasının vatandaşın sorunlarını çözmeye yetmediğini, sigorta şirketlerinin yine istedikleri biçimde poliçe kesmeye devam ettiğini belirterek, “Şirketler 18-25 yaş arası gençlere ait araçları, kaza riski yüksek olduğu gerekçesiyle sigorta yapmak istemiyor. Aynı şekilde 2000 yılından eski araçlara, ilk defa araç almış olanlara, kaza yapmış araç sahiplerine de poliçe kesmekte zorlanıyor. Bir de taksit değil, peşin ödeme isteniyor. Eğer riskli kişiler ya da taksit isteyenler sigorta için çok ısrar ederse bu sefer poliçeye ek teminat ekleyip fiyatı 505 liradan 560 -570 liraya yükseltiyor” dediler.

4 milyar liralık prim kaybı var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018'de de devam edeceği yönündeki açıklamasının esnaf ve sanatkara rahat bir nefes aldırdığını ancak zamların üzdüğünü söyledi.Sigorta şirketlerinin 240 milyonluk zararı nedeniyle 2018 başında primlerin bir sefere mahsus olmak üzere yüzde 5 artmasının yerine sigortasız araçların tespit edilerek bunlara sigorta yaptırılmasının daha olumlu olduğunu kaydeden Palandöken, “Türkiye'deki sigortasız araç sayısı geçen yıla göre 1.5 milyon artarak 7.9 milyona çıktı. Bunlarınyüzde 10'u sigortalı yapılsa elde edilecek prim, sigorta şirketlerinin zararını karşılıyor. Sadece bu üç kategorideki sigortasız araçların prim kaybı 3 milyar 772 milyon lira” diye konuştu.