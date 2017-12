216 Koru Plus satışa sunuldu

216 Yapı, Çekmeköy Taşdelen’de hayata geçirdiği yeni projesi ‘216 Koru Plus’ı satışa sundu. Daire fiyatları ise 2+1’ler için peşin 295 bin liradan başlıyor

216 Yapı, Sancaktepe, Taşdelen, Çekmeköy bölgesindeki 5'inci projesi ‘216 Koru Plus'ı yüksek prim potansiyeliyle satışa sundu.

Her alıcı kitlesine hitap eden projeleri hayata geçiren 216 Yapı, tüm projelerinde olduğu gibi ‘216 Koru Plus'ı da Türk aile yapısına uygun ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde inşa ediyor.

‘216 Koru Plus'ın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, ev sahibi olmak isteyenler için mümkün olan tüm kolaylıkları sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Satış avantajları ve kampanyayla ilgili bilgi veren Dündar “Bu projemizde sadece ilk 20 daireye özel maliyetine yakın satış yapacağız. Örneğin peşin satış fiyatı 383 bin 500 TL olan 2+1 daireyi yüzde 23 indirim ile 295 bin TL'ye almak mümkün olabilecek.

Müşterilerimize çok çeşitli ödeme kolaylıkları da sağlayacağız. Peşinatı teslimde ödeme, krediyi teslimde kullanma gibi fırsatların yanı sıra ayrıca isteyen müşterilerimize 48 aya kadar şirket bünyesinde vade imkanı da bulunuyor” dedi.

İlk yatırımcısına yüzde 50 kazandıracak

Projeyi neredeyse maliyetine denebilecek fiyatlarla satışa sunduklarını söyleyen Bilent Dündar, bu projenin de çok yüksek prim yapmasını beklediklerini ifade etti. Dündar “Sancaktepe, Çekmeköy, Taşdelen bölgesindeki 5'inci projemizi hayata geçiriyoruz. Burası bizim kalemiz. Halkın talep ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu projede çok iddialıyız, diğer projelerimizden elde ettiğimiz verilere baktığımızda ‘216 Koru Plus'ta da ciddi prim potansiyeli var diyebiliyoruz. Buradan yola çıkarak projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘216 Koru Plus'ı 50 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirdiklerini ve bölgenin dinamiklerine uygun olarak tasarladıklarını kaydeden Dündar, projenin Berk Mimarlık tarafından planlandığını da belirtti.

Geniş alternatifli daire seçeneği

Yaklaşık 6 bin 230 m2 arazi üzerinde 13'er katlı 3 bloktan meydana gelen ‘216 Koru Plus' hakkında bilgi veren Bilent Dündar şunları söyledi: “216 Koru Plus'ı bölgenin dinamiklerine uygun olarak planladık. Çok gerekli olmayan detaylardan uzak durduk. Sadece günlük yaşamı kolaylaştıracak, ihtiyaçlara cevap verebilecek unsurları en ince detayına kadar düşündük. Böylece maliyeti düşürdük ve vatandaşın ev sahibi olurken aynı zamanda yüksek prim sağlayarak karlı bir yatırım yapmasına olanak tanıdık.

Projemiz; büyüklükleri 87,5 ila 153 metrekare arasında değişen düz nizam ve kalabalık aileler için tasarlanan daha büyük metrajlı dublekslerin de bulunduğu 250 adet daireden oluşuyor. Çoğunluğu 2+1 olmak üzere, 3+1 ve çatı dublekslerden oluşan ve çok geniş alternatifli daire seçeneklerini bir arada sunan ‘216 Koru Plus', müşterilerine istedikleri şekilde daire sahibi olma fırsatı sunuyor.

‘216 Koru Plus'ta metrekare fiyatları 3 bin 300 TL'den başlıyor. Avantajlı ve kişiye özel ödeme planlarıyla sunulan projede daireler; 2+1 için 295 bin TL ve 3+1 için 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.”

Servis bekleme odası ve kapalı çocuk parkı

İlk bloğun 24 ayda, 2'nci ve 3'üncü bloğun ise 36 ayda teslim edilmesi planlanan ‘216 Koru Plus' sosyal imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Her dairede en az bir balkonun bulunduğu projede her daire için bir araçlık otopark ve depo alanı da yer alıyor.

Projede ayrıca; açık havuz, fitness, sauna, bilardo, masa tenisi, basketbol – voleybol sahası, çocuklar için kapalı ve açık oyun alanları, barbekü alanı, servis bekleme odası, araç, motosiklet ve bisikletler için otopark, güvenlik ve kafeterya planlanıyor.

Lokasyonuyla da ayrı bir değere sahip olan‘216 Koru Plus', 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 22 dakika mesafede bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne15 dakika, Ikea, Meydan ve Buyaka Alışveriş Merkezi'ne 10 dakika uzaklıkta bulunan 216 Koru Plus, Mecidiyeköy'e 25 dakika ve Üsküdar sahiline ise 21 dakika mesafede yer alıyor.