4.5 milyon sterlin değerindeki Yeraltı Villası

Londra'nın en pahalı ve sıradışı evi olmaya aday 4,5 milyon sterlin degerindeki Langtry House'i duymuş muydunuz?

İngiltere’nin gündemini uzun süre meşgul eden bu evin hikayesini Aston Chase mimarlık şirketinden dinledik. Aston Chase şirketi Hampstead Heath’de yakın zamana kadar kapalı garaj olarak kullanılan bu yeri yıkıp yerine villa inşa etmek için imar izni almaya çalıştı. Yasalara göre imar izninin verilmesinin tek koşulu çevredeki binalardan yüksek olmayacağını kabul etmekti. Projeyi üstlenen mimarlar bir dizi toplantı ve hararetli tartışmaların ardından “neden olmasın?” dediler. Gayet tabi 2.4 metre yüksekliğinde bir villa inşa edilebilirdi. Bunun için yapmaları gereken tek şey algıları yıkarak evi yeraltına doğru inşa etmekti. Yani bir yeraltı evi.

Tüm detaylar tekrar gözden geçirilerek yeraltı evi projesine başlandı ve ortaya eşi benzeri olmayan bir tasarım çıktı.

Dışarıdan bakıldığında oldukça mütevazi ve sıradan bir görüntüye sahip olan bu evin verandasında 3 aracın park edebileceği genişlikte boş bir alan ve ön bahçesinde evin alt katını aydınlatmayı sağlayan büyük bir atriyum var.

Evin giriş katı oldukça ferah ve geleneksel çizgilerle dekore edilmiş. Geniş bir yatak odası, soyunma odası ve banyo mevcut. Buraya kadar herşey normal. Basamaklardan inmeye başladığınızda ise dudak uçuklatan, nefes kesici bir mimarlık eseriyle karşılaşıyorsunuz. Zeminin 8 metre aşağısına inşa edilen bu kat sanıldığı gibi karanlık değil. Herşeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş olan mimarlar bahçeye yaptıkları atriyum sayesinde bu kata doğal ışık girmesini sağlamış.

Asıl yaşam alanı olarak planlanan bu kata iki büyük yatak odası, iki banyo, spor salonu, mutfak, şarap mahzeni, bitki odası, kahvaltı alanı ve son olarak ses geçirmeyen bir sinema odası yaparak sıradışı bir tasarıma imza atan Aston Chase şirketi müdürü Mark Pullock; Langtry House’ın benzersiz bir sanat eseri olduğunu, alıcılarına 350 metrekare içinde lüks ve modern bir yaşam vaat ettiklerini vurguladı.

Kaynak: yeniemlak.com