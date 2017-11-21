Akfen’in Bodrum Loft projesi WAF 2017’de ödül aldı

Dünya Mimarlık Festivali - WAF 2017 “Turizm Yatırımları Proje“ kategorisinde Tabanlıoğlu Mimarlık’ın Akfen İnşaat için tasarladığı Bodrum Loft Projesi, büyük ödüle layık görüldü.

World Architecture Festival (Dünya Mimarlık Festivali) –WAF'ın buluşmalarının onuncusun kutlandığı bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi Berlin'de gerçekleşti.

15– 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen WAF 2017, her zaman olduğu gibi yine dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini ödül programı, konferans ve sergilerle bir araya getirdi, en yeni projelerin sunum ve sergilenmesine, mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yaptı.

Jüri ve izleyiciler ve karşısında yapılan canlı sunumlarla değerlendirilen finalist projeler arasında yer alan Bodrum Loft, WAF 2017 jürisi tarafından kategorisinde büyük ödüle layık gördü.

Coğrafi özelliklere ve geleneksel yapılaşmaya saygılı

WAF 2017 Jürisi karar notunda, zorlu arazinin kullanımına ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımı takdir eden jüri “Bu proje, yapı birimlerinin yerleştirilmesi ve eklemlenmesi yönüyle zor bir bölgenin çok iyi anlaşılmış olduğunu ortaya koyuyor. Peyzajla ile ilişkili olarak tarihi ve yerel emsalleri akıllıca yeniden yorumluyor. Sosyal ve özel alanlar, bina taban alanını asgariye indirecek biçimde dikkatli şekilde organize edilmiş”şeklinde değerlendirdi. Jüri “Tasarımda, yapıların araziye uygun ve minimum taban alanı kullanarak yerleşimi en net olarak denizden bakıldığında görülüyor” dedi.

Son yıllarda gerçekleşen aşırı yapılaşmaya rağmen, Ege'nin en çekici noktalarından biri olma özelliğini hala koruyan Bodrum'da bir Resort olarak tasarlanan proje ile ilgili Melkan Gürsel, “Tarihin ya da doğanın izlerinin silinmesi, varlıklarının gözardı edilmesi, kentte ya da kırsalda, kontrolsüz, kimliksiz ve konforsuz bir büyümeye neden oluyor. Topografyayı hiçe sayarak ‘geliştirilen' mega projelerin kirletttiği Bodrum yarımadasında, saygısız yapılaşma imar süreçlerindeki boşlukların suistimal edilmesiyle artarak devam ediyor. Hızla kaybettiğimiz tüm kıyılarımız gibi, toprağın ve doğal çevrenin dejenerasyonu, , Bodrum Yarımadasını da her geçen gün daha fazla tahrip ediyor.” diyerek ekledi “Özelliğini kaybeden yapının değeri gibi aslında fiyatı da düşüyor. Levent Loft, Loft Bahçe ve İncek Loft'tan sonra AKFEN İnşaat grubuyla birlikte geliştirdiğimiz dördüncü proje olan Bodrum Loft'ta, bir yatırımcı olarak Hamdi ve Selim Akın'ın vizyonunun katkısıyla bu projede bahsettiğim çevresel faktörlere sahip çıkmayı başardık. Tam da bu nedenle, jüri de, özellikle benzer mevki ve programlarda tasarlanan diğer projelerle de kıyaslayarak, Bodrum Loft projemizi verdikleri ödülle farklı bir yere koydu.”