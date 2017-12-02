Anadolu Yakası’nın emlak prim değeri artan ilçeleri

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki markalı konut projeleri, Avrupa Yakası’ndaki konut projelerine göre daha hızlı artış gösteriyor.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı Ekim ayı sonuçları da bu durumu doğrulayarak, Ekim ayında İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.11 oranında; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0.34 oranında fiyat artışı olduğunu ve endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11.20 puan fazla arttığını gösteriyor.

Peki Anadolu Yakası'nda emlak değeri her geçen yıl artan Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde konut fiyatları son bir yılda ne kadar arttı? İşte İstanbul Anadolu Yakası'nın prim değeri yükselen ilçelerinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bilgiler…

Maltepe, Kartal ve Pendik'te markalı konut projeleri artıyor

Anadolu Yakası'nın hızla gelişen ilçelerinden Maltepe, Kartal ve Pendik'te konut projeleri peş peşe yükseliyor. Maltepe'de markalı konut projelerinde fiyat aralığı 187 bin TL ile 2, 5 milyon TL arasında değişirken, Kartal'da 285 bin TL- 3,5 milyon TL, Pendik'te ise 265 bin TL-2 milyon TL aralığında.

Ulaşım projeleri bölgenin yıldızını parlatıyor

Maltepe, Kartal ve Pendik son yıllarda gayrimenkul yatırımcılarının ilgi odağında. Özellikle bu bölgeler ulaşım projeleriyle adından söz ettiriyor. Kadıköy-Kartal Metro hattının devamı niteliğinde olan Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattı da hizmete açıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzatılacak Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe metro hattı ile Kartal-Sabiha Gökçe Havaalanı arası mesafe 17 dakikaya inecek. Ayrıca Sabiha Gökçen-Pendik metrosunun 2018'de, Pendik Kaynarca-Tuzla metrosunun ise 2020'de tamamlanması bekleniyor. Metro projeleriyle beraber bu bölgelerin yıldızı daha da parlayacağa benziyor.

Maltepe'de konut yatırım geri dönüş süresi 21 yıl

Zingat.com Bölge Raporu 2017 Ekim verilerine göre, Maltepe'de 100 metrekarelik konut için satış fiyatı minimum 328 bin 493 TL, maksimum 547 bin 489 TL arasında değişiyor. Ortalama 100 metrekarelik konut için satış fiyatı 437 bin 991 TL. Maltepe satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.85 artış gösterdi. Maltepe'de ortalama konut metrekare fiyatları 4 bin 380 TL oldu. Kiraya verilen konutun yatırım geri dönüş süresi de 21 yılı buluyor.

Kartal'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 2.29 arttı

Zingat.com Bölge Raporu Ekim 2017 verilerine göre, Anadolu Yakası'nın yıldızı parlayan ilçelerinden Kartal'da satılık konut satış fiyatı 256 bin 162 TL ile 426 bin 900 TL arasında değişirken, ilçede satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 341 bin 549 TL olarak belirtiliyor. Kartal satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 2.29 artış gösterdi. Kartal ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 415 TL oldu. Kira verilen bir konutun yatırım geri dönüş süresi de 20 yıl olarak hesaplanıyor.

Pendik'te satılık konut fiyatı metrekare fiyatı en yüksek bölge: Batı Mahallesi

Anadolu Yakası'nın hızla gelişen bölgelerinden Pendik'te satılık konut metrekare fiyatı en yüksek bölge 3 bin 786 TL ile Batı Mahallesi oldu. Zingat.com Bölge Raporu Ekim 2017 verilerine göre, Pendik'te satılık konut satış fiyatı 220 bin 597 TL ile 367 bin 661 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Zingat