Arsa piyangosuna suç duyurusu

Topbaş'ın görevi kötüye kullanmaktan yargılanması isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih Vatan Caddesi'ndeki 6 bin 400 metrekare arsayı 370 milyon lira bedelle satın alması yargıya taşındı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın şirketiyle ortak iş yapan Metal Yapı Konut, 2012 yılında arsayı 33 milyon liraya satın almıştı. Ardından, İBB 2014 yılında imar plan tadilatı yaparak değerini artırdığı arsayı Kasım 2016'da satın almıştı. Konunun SÖZCÜ tarafından gündeme getirilmesinin ardından İBB Meclisi'nin CHP'li üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Ercan, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sorumluların, TCK'nın 257. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma, 250. maddesindeki irtikap ve 255. maddesindeki nüfuz ticareti suçlarından yargılanmasını isteyen meclis üyeleri arazideki 11 katı aşan değer artışının araştırılmasını ve şirketin çivi bile çakmadan 337 milyon lira kâr etmesini sağlayanlara dava açılmasını istedi.

TOPBAŞ'TAN YANIT YOK

Öte yandan, Topbaş, “Bu alana AVM yapılmak istendi, yıllarca karşı durduk. Buraya halkın kullanacağı meydan düzenlemesi yapılacak” dedi. Topbaş, SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği sorulara ise yanıt vermedi. SÖZCÜ, arsanın imar planı değiştirilip “kupon” haline getirilerek neden daha yüksek bir bedel ödendiğini, neden arsa takası yapılmadığını ve arazinin değerinin bir yılda nasıl 115 milyon liradan 370 milyon liraya çıktığını sormuştu.