Artaş 5 yeni projeye başlayacak

Artaş İnşaat 2017'de 5 yeni projeye başlayacak 4 bin kişiye iş verecek

Artaş İnşaat, 2016'da inşaatı devam eden 5 projeye 2017'de Avrupa Konutları markalı 5 yeni proje ekleyecek. Toplam 2 milyon 825 bin metrekare inşaat alanında çalışmalarını sürdürecek olan şirket çalışan sayısını da 6 binden 10 bine çıkaracak.

Yeni projelerle birlikte toplamda 6 bin 631 konut ve 550 bin metrekare ofis alanı yapacaklarını ifade eden Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “2017 daha da hız kazanacağımız ve büyüme hedeflerimizin yüksek olduğu bir yıl olacak. Amacımız sektör adına doğru iş yapmanın temsiliyetini devam ettirmek, ülkemize katma değer sağlamak ve her aileyi ev sahibi yapabilmek” dedi.

3 BİN YENİ KONUT

YAMANEVLER: Artaş İnşaat'ın Anadolu Yakası'ndaki ikinci Avrupa Konutları markalı projesi Ümraniye'de hayata geçirilecek. Avrupa Konutları Yamanevler markasıyla inşa edilecek proje firmanın 2017 yılında başlayacak yatırımları arasında yer alıyor. Projede, 480 bin metrekare toplam inşaat alanıyla, 1.669 konut ile ofis ve ticari üniteler yer alacak. Proje, 285 bin metrekare toplam satılabilir alana sahip.

KALE 2: 2016 yılında erken teslimle tamamlanan Avrupa Konutları Kale projesinin yanı başında Avrupa Konutları Kale 2 projesi yükselecek. 2017 yılında hayata geçirilecek proje, 83 bin metrekare toplam inşaat alanıyla, 270 konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Projenin satılabilir alanı ise 45 bin metrekareyi buluyor.

ARICILAR: 2017 yılında İstanbul'un hızla değer kazanan bölgesi Arıcılar'da da nitelikli bir projeye başlayacak Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Arıcılar'ın ilk etabını inşa edecek. Projenin ilk etabında 125 bin metrekare toplam inşaat alanında, 384 konut ve ticari üniteler yer alacak. İlk etabın satılabilir alanı ise 68 bin 500 metrekareye sahip.

ATAKENT: Artaş İnşaat, İnşa çalışmaları ve satışı devam eden Avrupa Konutları Atakent 4 projesi A etabına 2017'de B ve C etaplarını ekliyor. Projenin A etabında 517, B etabında 430 konut, C etabında ise 270 konut olmak üzere toplam 1.217 konut ve ticari üniteler yer alacak. Proje; A, B ve C etaplarıyla beraber toplam 254 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 165 bin metrekare satılabilir alana sahip.