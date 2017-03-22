Artaş İnşaat’tan Ataköy’de kampanya

İstanbul’un en değerli noktalarından Ataköy’de, E5 Otoyolu’nun hemen bitişiğinde yer alan Avrupa Residence & Office Ataköy’ün son rezidans dairelerinde kampanya dönemi başladı.

Artaş İnşaat tarafından düzenlenen kampanya dahilinde; 36 aya vade farksız taksitlendirme sunulurken, 60 aya 0,35; 120 aya ise 0,58 vade oranlarıyla kredi kullanılabiliyor.

Ataköy'ün en değerli noktasında hayata geçen proje, 1+1 ve 2+1 seçeneklerine sahip 165 rezidans daire ile çeşitli kullanım alanlarına hitap eden 52 ofis ve dükkanlardan oluşuyor.

Büyüklükleri 69 ile 103 metrekare arasında değişen rezidans dairelerin fiyatları 714.960 TL'den başlıyor. 233 ile 321 metrekare arasında ofislere sahip projede, 52 metrekare ile 1.058 metrekare arasında çeşitli kullanım alanlarına hitap eden dükkanlar bulunuyor.

Estetik ve modern mimarisiyle E5 Otoyolu'nun bitişiğinde prestijli bir iş ve yaşam projesi olarak konumlanan Avrupa Residence & Office Ataköy, bölgenin en gözde noktalarından biri haline geliyor. Atatürk Havalimanı'na yakın konumuyla dikkat çeken proje, Ataköy'e “Avrupa Konutları” markasının ayrıcalıklarını taşıyor.

60 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Residence & Office Ataköy, konumu itibariyle gayrimenkul yatırımcılarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tüm ulaşım akslarına yakın bir mesafede bulunan proje, E5 Otoyolu'nun hemen yanı başında yer alan konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.