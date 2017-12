Aryom Koru’nun örnek daireleri hazır

ARYOM KORU sanal örnek daireler yerine bizzat hazırladığı gerçek yeni nesil evlerinde İtalyan ezgili dekorasyon paketlerini alıcıları ile buluşturuyor

Lansmana başlamadan önce talep formu rekorları kıran ARYOM KORU'nun ilk etabından sonra merakla beklenen ikinci etabı, A2 Blok'ta birebir dayalı döşeli yeni nesil ev örnekleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. İlk etabın satışları hızla devam ederken, ikinci etap için oluşturulan % 25 indirim içeren lansman imkanları kısa bir süreliğine kaçırılmayacak fiyat avantajları sağlıyor.

“Yalınlık, ulaşılabilecek en ince zevktir” felsefesiyle hareket eden ARYOM KORU, konfor ve teknolojisiyle sıradanlıktan uzak, trendleri gelecekteki yaşam biçimlerine uyarlayan İtalya'nın seçkin dekorasyon markaları ile hazırladığı “Aryom Koru Yeni Nesil Evleri” ile yeni yaşam alanlarını ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Tasarımı geleceğin vizyonuyla oluşturmanın önemine inanan Aryom Koru, yeni nesil evleri ile yarattığı fonksiyonel ve dinamik yapıyı geleneksel İzmir yaşam kültürüyle de örtüştürüyor.

2018'de teslimi planlanan İzmir'in en yeşil projesi ARYOM KORU, çam ve dağ kekiği kokusu ile taçlandırılmış doğası ile Gaziemir Çatalkaya Korusu eteklerinde, sunduğu yüksek sosyal donatıları sebebiyle beş yıldızlı otel konforunda, ailenizle hayalleriniz ötesinde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunuyor. Üstelik Havalimanına 10 dakika, Optimum AVM'ye 4 dakika, Konak'a 20 dakika, Çeşme'ye 40 dakika mesafede.

ARYOM KORU TÜRKİYE'NİN EN İYİ KONUT PROJESİ SEÇİLDİ

Gayrimenkul sektörünün önde gelen yarışmalarından biri olan 2017 Sign of the City’de 156 projeyi geride bırakarak birinci olan ARYOM KORU, “Türkiye'nin En İyi Konut Projesi” ödülünü almaya hak kazanarak, İzmir'e imzasının atan proje oldu.

Aldığı ödülle birlikte sadece ev değil, insanlara yeni nesil evleri ile yepyeni bir yaşam konforu vadettiğini kanıtlayan ARYOM KORU, İzmir’e alanındaki en büyük ödüllerden birini getirdi. Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, Sign of the City Awards’da ‘En İyi Konut Projesi’ ödülünü almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Sign of the City Awards yarışmasında değerlendirmeler ve seçim işlemi 3 aşamada tamamlandı. Başvuruların tam ve eksiksiz olduğu ve kategori kriterlerine uygunluğu Sign of the City Awards stratejik ortağı EY Türkiye tarafından değerlendirilen yarışmada, aynı zamanda teknik eleme gerçekleştirildi. Teknik elemeyi geçen projeler alanlarında uzman olan 19 jüri üyesi tarafından 1’inci aşama değerlendirilerek her kategoriden finale kalacak adaylar belirlendi. Finale kalan projeler, son olarak bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. jüri üyelerinin katıldığı ve 2 gün süren toplantılarda; her proje için hazırlanan sunum izlendi. Sunum sonunda proje yetkilisi 5 dakikalık bir görüşmeyle, projeyi jüriye anlattı. Değerlendirme sonucunda her kategoriden bir proje Sign of the City olmaya hak kazandı. Büyük jüri, final değerlendirme toplantılarında 156 proje arasından “Türkiye’ nin En İyi Konut” projesi olarak ARYOM KORU’yu ödüle layık buldu.