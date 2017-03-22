Babacan Palace’da kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Teslimlerin başladığı ‘Babacan Palace’dan sıfır peşinat aylık 1.650 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Babacan Holding tarafından Beylikdüzü'nün en iyi lokasyonunda hayata geçirilen ve bölgenin en lüks projesi olma özelliği taşıyan Babacan Palace'dan peşinatsız aylık 1.650 TL taksitle konut sahibi olmak artık daha kolay.

Teslimlerin başladığı ‘Babacan Palace'dan konut sahibi olanlar tapularına da beklemeden hemen kavuşuyor.

Satışa çıktığı günden bu yana büyük ilgi gören Babacan Holding projelerinden konut sahibi olmak isteyenlere çok özel fırsatlar sunduklarını vurgulayan Babacan Holding Ceo'su Mehmet Babacan, insanları konut sahibi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Babacan, “Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için sektör tarafından uygulanan kampanyaların yanı sıra bizler de firmamız adına elimizden gelen desteği vatandaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Son olarak da teslimlerimizin başladığı Babacan Palace projemizden konut sahibi olmak isteyenlere kira öder gibi aylık 1.650 TL taksitle konut sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Projede daire fiyatlarımız 189 bin TL'den başlıyor” diye konuştu.

Hemen teslim, hemen tapu…

5 bin metrekare alana konumlandırılmış, lüks rezidans konseptine sahip Babacan Palace'tan konut alanlar hemen taşınıp aynı zamanda tapularına da kavuşuyor.

İçerisinde bulunan 248 adet 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı süit daireler ve zengin sosyal tesisi ile Babacan Palace, her köşesinde farkını hissettirecek bir mimariye sahip. Ayrıcalıklı yaşam alanlarının yanında 8 adet ticari ünite ile de size her alanda yetecek bir dünya sunuluyor.

Daire fiyatlarının 189 bin TL’den başladığı Babacan Palace'da peşinatı da 12,24 ve 36 ay sonra olmak üzere üç eşit taksit ile ödeme imkanı mevcut. Projeden konut almak isteyenler ayrıca istediği bankadan da kredi kullanabiliyor.

Babacan Palace, E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olan ulaşım kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Projenin sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı mevcut. Geniş teraslı, deniz manzaralı suitleri donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor.