Babacan Port Royal’de yüzde 30 fiyat avantajı

Babacan Holding imzasıyla hayata geçirilen Babacan Port Royal'de lansman öncesi daire fiyatlarının 240 bin liradan başlıyor

Babacan Holding'in projesi ‘Babacan Port Royal'e lansman öncesi satışlarda yoğun ilgi devam ediyor. Daire fiyatlarının 240 bin TL'den başladığı projede kişiye özel ödeme planları da uygulanıyor.

Projede, alan büyüklükleri talebe göre şekillendirilebilen 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Örnek daireleri DGD Design tarafından tasarlanan Babacan Port Royal'in satış ofisine gelen ziyaretçiler stüdyo ve 2+1 daire tipinde iki ayrı örnek daire gezebilecek.

Yüzde 30 daha uygun

Konut sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyalara destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Babacan Holding Ceo'su Mehmet Babacan, “Toplam 4 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşan ‘Babacan Port Royal' projemiz ile lokasyondaki diğer projelere kıyasla yüzde 30 daha ekonomik fiyatlar sunuyoruz. Projemiz fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösteriliyor.

Lokasyonunun en lüks ve en ulaşılabilir projesi olarak yatırımcıların dikkatini çeken ve lansman öncesi satışlarda yoğun ilgi görmeye devam eden ‘Babacan Port Royal'de dairelerimizi 240 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz” dedi.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan ‘Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı; sosyal donatılar için ayrıldı. Fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası gibi zengin sosyal donatı alanları mevcut. Yaklaşık 10 bin metrekare açık bahçe alanına sahip ‘Babacan Port Royal'de ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları da yer alıyor.

Teslimler Mart 2019'da

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’na en yakın lokasyonda, E-5 üzerinde konumlanan ‘Babacan Port Royal'de teslimlerin Mart 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açık alışveriş merkezi keyfini yaşatacak toplam 80 adet mağazanın yer aldığı, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy Deniz Otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakınlığı ile de dikkat çeken ‘Babacan Port Royal', aynı zamanda birçok okul, hastane, AVM ve devlet dairelerine de yakın konumda yer alıyor.