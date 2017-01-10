Babacan Yapı’dan 1.8 milyar liralık yatırım

Babacan Holding; 2017’de enerji, lojistik ve turizme toplam 1.8 milyar TL değerinde yatırım yapmayı planlanıyor.

Bugüne kadar inşaat, turizm, lojistik ve enerji konularında çalışmalar yapan Babacan Holding atılım yılı olarak ilan ettiği 2017'de 1.8 milyar liralık yeni yatırım yapacağını açıkladı.

2016 yılında yaptığı konut kampanyalarında ilkleri gerçekleştirerek hem yatırımcısına hem de ev sahibi olmak isteyenlere büyük avantajlar sağlayan Babacan Holding, 2017'de de yatırımlarına aralıksız devam edecek.

2017 yılı plan ve projelerine yönelik bilgi veren Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan “2017 yılını atak yılı olarak nitelendiriyoruz. Büyümelerin, gelişmelerin sıkıntılı dönemlerde gerçekleştiğine inanıyoruz, Holding olarak da her zaman bu dönemlerde daha da büyüdük. Bu nedenle 2017 yılında üç yeni projeye başlamayı hedefliyoruz.

3 yeni proje hayata geçecek

Bunlar sırasıyla ‘Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm işi, ‘Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığımız Gaziantep köy hizmetleri arazisi' ve ‘Beylikdüzü E-5 üzerinde bulunan arazi' üzerine gerçekleştireceğimiz projemiz…

Aynı zamanda başladığımız projelerimize de aralıksız devam ediyoruz. 2016 yılında başladığımız ve Beylikdüzü E-5 üzerinde yükselen ‘Babacan Premium'; yaklaşık 600 milyon Türk lirası yatırım değeriyle hayata geçiyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanı karşısında satışları başlayan ‘Babacan Port Royal' ise 520 milyon Türk lirası yatırım değerine sahip.

Babacan Holding olarak aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğimiz inşaat sektöründe başladığımız ve başlayacağımız toplam 600 bin metrekareye yakın projeye ek olarak enerji, lojistik ve turizm sektörlerindeki yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Holding olarak hayata geçireceğimiz toplam yatırım tutarının 2017 yılında 1.8 milyar TL'yi bulacağını öngörüyoruz” dedi.