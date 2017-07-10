Başbakan Yardımcısı’ndan flaş TOKİ açıklaması! 2 yılda 4 bin 793 dava…

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TOKİ aleyhine 2 yılda 4 bin 793 dava açıldığını ve yargılamalar sonunda kurumun 18 milyon 635 bin TL tazminata mahkum edildiğini, TOKİ'nin böylece son altı yılda davacılara ödediği tazminat cezalarının yaklaşık 150 milyon lira olduğunu açıkladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yaptığı konutlarını zamanında teslim edememesi ve kusurlu-eksik işler yapması nedeniyle binlerce yurttaşa milyonlarca lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesini Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yanıtladı.

4 BİN 793 DAVA

T24’ün haberine göre, Gürer'in, “TOKİ aleyhine 2015 ve 2016 yıllarında açılan toplam dava sayısı ne kadardır?” sorusuna, Başbakan Yardımcısı Canikli, 2015 yılında 2 bin 746 adet, 2016 yılında ise 2 bin 47 adet olmak üzere toplam 4 bin 793 dava açıldığı yanıtını verdi. Canikli, geç teslim, kusurlu ve eksik işler nedeniyle 2015 yılında 10 milyon 497 bin 915 TL, 2016 yılında ise 8 milyon 137 bin 525 TL olmak üzere davacılara toplam 18 milyon 635 bin TL tazminat ödendiğini açıkladı.

DAVA SAYISI AZALMADAN DEVAM ETTİ

Sayıştay'ın TOKİ için hazırladığı 2014 yılı denetim raporu ve Canikli’nin son iki yıl için verdiği bilgilere göre, TOKİ’ye açılan dava sayısı ve ödenen tazminat tutarı azalmadan sürdü.

Sayıştay Raporu’nda, 2010 yılında 20,7 milyon TL, 2011 yılında 54,4 milyon TL, 2012 yılında 35,4 milyon TL, 2013 yılında 13,8 milyon TL, 2014 yılında 5,8 milyon TL olmak üzere toplam 130,1 milyon TL'ye ulaştığı belirtilerek, yetkililer uyarılmıştı. Nurettin Canikli'nin verdiği son bilgilere göre, son altı yıl içerisinde toplamda davacılara 148 Milyon 735 bin TL tazminat ödendi.