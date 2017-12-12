Beşiktaş’ta en değerli konutlar bu semtlerde

Zingat.com tarafından geçtiğimiz Ekim ayı sonunda açıklanan bilgilere göre, Beşiktaş, İstanbul’un konutta en değerli ilçesi olarak açıklandı.

İstanbul‘un satılık konut fiyatlarında metrekare fiyatı en yüksek ilçeleri arasında Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy'ü geride bırakan Beşiktaş, İstanbul'da konutların metrekare fiyatı en yüksek ilçesi oldu. Peki Beşiktaş'ta konut fiyat aralıkları ne kadar? Beşiktaş'ta en yüksek konut metrekare fiyatları hangi semtlere ait?

İstanbul'un merkezi ve değerli ilçelerinden biri olan Beşiktaş Beşiktaş satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.19 artış gösterdi. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Beşiktaş ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 11 bin 298 TL olurken, geri dönüş süresi 26 yıl olarak hesaplanıyor. Buna göre, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Beşiktaş ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 847 bin 331 TL ile 1 milyon 412 bin 200 TL arasında oldu.

Beşiktaş'ın semtleri arasında ise konutta en yüksek metrekare fiyatına sahip semtler arasında Bebek, Levazım, Akat, Kuruçeşme, Levent, Kültür, Etiler, Ulus, Arnavutköy ve Balmumcu öne çıkıyor.

Beşiktaş Bebek'te satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 2 artış gösterdi. Bebek mahallesinde ortalama konut metrekare fiyatları 34 bin 881 TL olurken, geri dönüş süresi 35 yıl. Buna göre, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Bebek mahallesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 2 milyon 616 bin 104 TL ile 4 milyon 360 bin 200 TL arasında oldu.

Beşiktaş'ın Levazım semtinde ise ortalama konut metrekare fiyatları 23 bin 935 TL olurken, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Levazım mahallesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 795 bin 154 TL ile 2 milyon 991 bin 900 TL arasında değişiyor.

Beşiktaş'ta konut metrekare fiyatı açısından en yüksek fiyata sahip üçüncü semt olan Akat ile ilgili olarak ise Zingat verilerine göre, ortalama konut metrekare fiyatları 20 bin 303 TL olurken, bu semtte satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 522 bin 718 TL ile 2 milyon 537 bin 900 TL aralığında yer alıyor.

Beşiktaş'ta metrekare fiyatı en düşük konutların bulunduğu üç semt ise Muradiye, Mecidiye ve Türkali olarak sıralanıyor. Muradiye'de ortalama konut metrekare fiyatları 7.207 TL olurken, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Muradiye mahallesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 540 bin 537 TL ile 900 bin 900 TL arasında oldu.

Kaynak: Zingat