Divan Residence at G Tower’da lansman indirimi

Basın Ekspres Yolu üzerinde devam eden metro hattına direkt bağlantı sağlayacak olan Divan Residence at G Tower'da yüzde 12 indirim yapılıyor

Mar Yapı, yeni projesi Divan Residence at G Tower'ıBasın Ekspres Yolu'ndahayata geçiriyor. 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanacak olan Divan Residence at G Tower,lüksü erişilebilir kılmanın yanında lokasyon avantajlarıyla da cazibe merkezi durumunda. İstanbul'un ana arterleri olan TEM ve E5 otoyolları, şehrin dünyaya açılan kapısı Atatürk Hava Limanı ve toplu ulaşım araçlarına çok yakın olan Basın Ekspres'teki Divan Residence at G Tower, inşaatına başlanan metronun faaliyete geçmesiyle şehrin her noktasına hızla ulaşma imkanı sağlayacak. Tüm bunlara Avrasya Tüneli'nin hizmete girmesi eklendiğinde Basın Ekspres Yolu, şehri birbirine bağlayan tüm anayolların bağlandığı ve iki kıtadan da hızlıca ulaşılabilir önemli bir merkez haline geliyor.

Metroya direkt bağlantı

Emlak yatırımlarında lokasyon özelliklerinin önemine dikkat çeken Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, “Divan Residence at G Tower'ın merkezinde yeraldığı Basın Ekspres Yolu'ndan, İstanbul'un tüm ana yollarına bağlantılar ile Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan üçüncü köprüye dek şehrin her yanına hızlı ulaşım mümkün. İnşaatına başlanan metronun tamamlanmasıyla Divan Residence at G Tower sakinleri, metroya direkt bağlantı olanağına sahip olacakları için şehrin dört bir tarafına ulaşım kolaylığına sahip olacak.. Bunlara ek olarak toplu ulaşım olanaklarına yakınlığı Basın Ekpres Yolu'nu eşsiz bir lokasyon haline getiriyor” dedi.

Gayrimenkul sektöründe yeniliğin öncüsü olan Mar Yapı'nın her geçen gün değerlenen Basın Ekpres Yolu'nda ilk markalı konut yatırımları yapan ve bölgenin değerini artıran firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Özkök, ürettikleri projelerle bölge değerini artırmayı sürdüreceklerini söyledi. İstanbul'un yükselen lokasyonu Basın Ekspres Yolu'nda gerçekleştirdikleri Divan Residence at G Tower'ın yatırımcısına kısa zamanda yüksek getiri sunacağını hatırlatan Özkök, Divan Residence at G Tower'da lansman dönemine özel yüzde 12 indirimle yatırımcılara çok ciddi bir fırsat sunduklarını söyledi. Özkök “2018'in son çeyreğinde projemizde teslimler başladığında bambaşka bir Basın Ekspres Yolu olacak. Gerçekleştirdiğimiz yüksek standartlı projeler, kamunun ulaşım yatırımlarıyla birleştiğinde yatırımcılar, İstanbul'un her yerinden konforlu ve hızlı şekilde bölgeye ulaşabilecekler” diye konuştu.

Yüzde 12 indirimle

Dört yıl önce Divan'la başlayan işbirliğindeki başarıyı yeni bir projeye taşıyan Mar Yapı, toplamda 432 dairenin yer aldığı G Tower'da380 adet 1+1, 26 adet 1+1,5, 26 adet 2+1 daire bulunuyor. 1+1'ler 66-84 metrekare arasında değişiyor. 1+1,5'lar 85 metrekare, 2+1'ler ise 116 metrekare. Liste fiyatı üzerinden lansman dönemine özel yüzde 12 indirimle ortalama 5 bin 800 TL'den satışa sunulan dairelerde fiyatlar 370 bin TL'den başlıyor.

Divan Residence at G Tower'darezidans sahipleri tüm hizmetleri halen aynı bölgede hizmet vermekte olan Divan Suites İstanbul G Plus otelinden alacaklar. Otel konforunda yaşamı ifade eden gerçek rezidans kültürü Divan kalitesiyle G Tower'da yaşanacak. 3 bin metrekare alana sahip Boost spor merkezi, prestijli kafe ve restoranlar, yüzme havuzları, SPA merkezleri, toplantı odaları, kütüphane gibi sosyal alanlar yaşam kalitesini yükseltecek.