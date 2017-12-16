Dudullu metrosu konut fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Metro projeleri trafik sorununun çözümünde önemli bir araç olmasının yanı sıra büyükşehirlerde yaşayanlar için hayatı kolaylaştırıyor.

Anadolu Yakası'nın çalışmalarına hız kesmeden devam edilen metro projelerinin arasında yer alan Dudullu- Bostancı metro hattı da merakla beklenen metro projeleri arasında. Peki Dudullu-Bostancı metro hattı konut fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Dudullu-Bostancı metro hattı 2019'da tamamlanacak!

Haziran 2018'de ray montajına başlanacak Dudullu-Bostancı metro projesinin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Metro hattı tamamlandığında 90 saniyede bir sefer yapacak. Anadolu Yakası'nda önemli bir bağlantı noktası olacak hattın tamamlanmasıyla Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya 21 dakikada erişim sağlanabilecek.

Proje kapsamında bulunan istasyonlar ise şöyle; Bostancı İstasyonu, Emin Ali Paşa İstasyonu, Ayşe Kadın İstasyonu, Kozyatağı İstasyonu, Küçükbakkalköy İstasyonu, İçerenköy İstasyonu, Kayışdağı İstasyonu, Türk-İş Blokları İstasyonu, İmes İstasyonu, Modoko İstasyonu, Dudullu İstasyonu, Yukarı Dudullu İstasyonu, Depo İstasyonu. Metro hattının geçtiği ilçeler ise Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye.

Ulaşıma yapılan yatırımlar doğrudan emlak sektörünü etkiliyor, bu da konut fiyatlarına yansıyor. Dudullu- Bostancı metro hattıyla da beraber bölgedeki konut fiyatlarının artması bekleniyor. Peki, metronun geçeceği ilçelerde konut fiyatları son bir yılda ne kadar arttı? İşte bu ilçelerde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenleri için önemli bilgiler…

Kadıköy'de konut yatırım geri dönüş süresi 27 yıl

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Kadıköy satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 0.73 artış gösterdi. Kadıköy ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 7 bin 898 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 27 yıl olarak hesaplanıyor. Kadıköy ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 592 bin 367 TL ile 987 bin 300 TL arasında değişiyor.

Ataşehir'de satılık daire fiyatı 354 bin TL'den başlıyor!

Ataşehir satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 0.05 artış gösterdi. Ataşehir ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 4 bin 729 TL olurken, amortisman süresi 16 yılı buluyor. Ataşehir ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı minimum 354 bin 689 TL, maksimum 591 bin 100 TL aralığında.

Ümraniye'de satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 1.74 arttı!

Ümraniye satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.74 artış kaydetti. Ümraniye ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 275 bin 551 TL ile 459 bin 300 TL olarak ölçümleniyor. Ümraniye'de kiraya verilen konutun yatırım geri dönüş süresi 22 yıl olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Zingat