Ege Yapı’nın yeni projesine 3500 ön talep

Ege Yapı, Kâğıthane ve Maslak’ın buluşma noktasındaki yeni projesi için 3.500 adet ön talep aldı.

İstanbul'un en merkezi semtleri Maslak, Levent, Etiler, Mecidiyeköy ve Taksim'e çok kolay ulaşım sağlayan bir lokasyonda yer alan yeni proje, yatırımcılar için de yüksek getiri potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede doğa ile iç içe bir yaşamın keyfini şehrin tam merkezinde sunacak olan Ege Yapı, yatırımcılara yüksek prim sağlayacak bir proje daha geliştiriyor.

Ege Yapı'nın kolay ulaşımı ile dikkat çeken yeni projesi; D100 Karayolu, TEM Otoyolu ile önemli bağlantı akslarının üzerinde yer alırken yeni açılacak Kâğıthane Metro Durağı ile Ayazağa Havaray Durağına da sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde konumlanacak. Proje süreci devam eden Haliç – Kemerburgaz Dekovil Hattı, yeni projenin hemen önünden geçecek ve projeye toplu taşıma ile ulaşımı daha da kolaylaştıracak.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, yeni projeye ilişkin yaptığı açıklamada; “Yeni projemiz için uzun zamandır titizlikle çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiden ön talep aldık. Henüz iletişim çalışmaları bile başlamadan projenin bu kadar ilgi görmesi bizi şaşırtmadı. Yeni projemiz ile daha önce geliştirdiğimiz projelerde olduğu gibi yatırımcılara yüksek prim sağlayacağız. Projede geniş sosyal imkânlar ve 1+0'dan 4+1'e kadar farklı daire tipi seçenekleri sunuyoruz. Konumu ve sunduğu imkânlar ile yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak projemizde ön talep dönemi avantajlarından yararlanmak isteyenleri satış ofislerimize bekliyoruz. Bu özel projemizin detaylarını Nisan ayı sonunda kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.