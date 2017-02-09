Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Enerji Kimlik Belgesi, gayrimenkul geliştiricileri kadar konut alanları da etkiliyor.

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2 Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutlarda alım-satımlar yapılamayacak. Ev satın almak ya da kiralamak isteyenlerin kararında belirleyici bir kriter haline gelecek olan EKB, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nedir? EKB hangi kriterlere göre belirleniyor? İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.

EKB kriterleri nelerdir?

Enerji Kimlik Belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılıyor. En yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyeyi gösteriyor. Peki EKB verilirken hangi kriterlere dikkat ediliyor? Bu belge verilirken; bir binanın ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimleri, aydınlatma armatürleri verimliliği olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor.

Evin değerini artıracak

Enerji Kimlik Belgesi olan konutlar, alıcıların satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, EKB'nin olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli evraklar

Mimari Proje

Isı Yalıtım Projesi

Elektrik Projesi

Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, soğutma, havalandırma)

Kaynak: Zingat.com