Erguvan Premium Residence görücüye çıktı

Erguvan İnşaat, Kurtköy’de yükselecek Erguvan Premium Residence adlı yeni projesini satışa çıkardı.

10 bin 350 metrekarelik arazide yükselen ve toplam 284 konuttan oluşan proje, bir internet sitesi üzerinden 12 bin kişinin katıldığı anketin sonuçları dikkate alınarak tasarlandı.

Lansman toplantısında konuşan Erguvan İnşaat Yönetici Ortağı Emre Maraşlı, “Teknopark İstanbul'a komşu arazide geliştireceğimiz proje, çevre dostu LEED Gold sertifikalı konutlardan oluşacak. Anket sitemizde proje için 3 bin farklı yorum yapıldı. 87 farklı isim önerisi geldi. Katılımcıların yüzde 40'ı Erguvan Premium Residence ismini önerdi. Sosyal alanları da gelen talepler doğrultusunda oluşturduk” dedi.

FİYATA HER ŞEY DAHİL

Satılık daire bedellerinin 295 bin lira ile 1 milyon 150 bin lira arasında değiştiği Erguvan Premium Residence projesinde aylık bin 910 lira taksitle ev sahibi olunabileceğini kaydeden Emre Maraşlı, “Müşteriler isterse yüzde 20 peşinatı teslime erteleyebilecek ya da yüzde 40 peşinatı 2 yıla vadelendirip, yüzde 60'ını 120 aylık kredilerle alabilecek” diye konuştu. Projenin yatırım değerinin 140 milyon lira olduğunu söyleyen Maraşlı, büyüklükleri 55 ila 158 metrekare arasında değişen 1+1 , 2+1, 3+1, 4+1 tipindeki dairelerin Şubat 2018'de teslim etmeyi planladıklarını bildirdi. Fiyatlarda KDV, iskan bedelleri, abonelik bedelleri, ankastre ürün gibi sonradan çıkan tüm ek bedelleri iptal ettiklerini anlatan Maraşlı “Tek fiyat ile alıcıya sürpriz masraflar çıkarmayacağız. Bu konuda da yatırımcılardan ciddi talep aldık” dedi.

Erguvan Premium Residence projesinin sosyal donatıları arasında havuz, kafeterya, sauna, hamam, masaj&spa, çok amaçlı oyun odası, toplantı odaları, spor salonu, fitness, plates odası, housekeeping hizmeti, akustik stüdyo yer alıyor.

Kurtköy’e 150 bin kişi taşınacak

Teknopark, üniversiteler ve şirket merkezlerinin taşınmasından dolayı 5 yıl içerisinde Kurtköy'e 150 bin kişinin yerleşmesini beklediklerini ifade eden Maraşlı, bölgede nitelikli konut açığının olduğuna işaret etti. Gayrimenkulde her yıl asgari yüzde 25 değerlenen Kurtköy'deki konut yatırımlarının İstanbul ortalamasının üzerinde primlendiğini savunan Maraşlı, “Anadolu yakasında Maltepe'den Dilovası'na kadar olan bölgede yaşanabilecek, en planlı, en rahat, en güvenli bölgelerin başında Kurtköy geliyor” dedi.