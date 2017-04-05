Eroğlu’ndan Edirne’ye AVM yatırımı

Eroğlu Gayrimenkul, ERASTA markalı alışveriş merkezleri zincirine Edirne’de bir yenisini ekledi.

Eroğlu Gayrimenkul'ün Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinden sonra ERASTA markasıyla Edirne'de inşa ettiği üçüncü projesi ERASTA EDİRNE 13 Nisan'da kapısını ziyaretçilere açıyor. ERASTA EDİRNE, açılış günü ve takip eden iki gün boyunca ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak etkinlikler düzenliyor.

Edirne'nin en büyük alışveriş merkezi olarak tasarlanan ERASTA EDİRNE, modern tasarımı, ferah ve gün ışığı alan farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra sosyal alanlarıyla eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:

“Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi yatırımı yapacağımız lokasyonları seçerken bölgeye sağlayacağımız katma değeri ön planda tutuyoruz. 210 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla istihdama da katkıda bulunacak. Erasta Edirne'nin bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve şehrin ekonomik gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Ziyaretçileri yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır ülkelerinden trafik alacak. Erasta Edirne bölgenin önemli ticaret kapılarından biri olurken Edirne ekonomisinin genel olarak canlanmasına katkıda bulunacak.”

Şehrin merkezinde 125 mağaza ve ücretsiz otopark

ERASTA EDİRNE'de 100 bin metrekare inşaat alanı üzerinde toplam 35.000 metrekarelik kiralanabilir alanda yer alan toplam 125 mağazaya ek olarak cafe, restoran ve sinemanın bulunduğu sosyal alanlar alışverişi keyifli hale getiriyor. Ziyaretçilerine seçkin bir alışveriş imkânı sunan ERASTA EDİRNE H&M, E-bebek, Kahve Dünyası, Starbucks, Hayal Kahvesi, Mac, KFC, Tavuk Dünyası ve Özsüt gibi popüler birçok markayı da Edirne'de ilk defa ziyaretçileriyle buluşturuyor. Colin's, LC Waikiki, Koton, Defacto, Flo ve Mavi dikkat çeken diğer markalar arasında yer alırken market alışverişi için Migros, Atlantis Eğlence Merkezi ve sinemanın bulunduğu Cinemarine, ERASTA EDİRNE'nin ziyaretçilerine sunduğu diğer ayrıcalıklar arasında öne çıkıyor.

ERASTA EDİRNE'nin 1200 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı ziyaretçilere önemli bir konfor sunuyor. ERASTA EDİRNE'ye toplu taşıma araçlarıyla da çevresindeki ana yollar ve kent otogarına olan yakınlığı sayesinde de kolay ulaşım sağlanıyor, ayrıca alışveriş merkezi şehrin önemli merkezlerinden olan Trakya Üniversitesi'ne de yakın bir lokasyonda yer alıyor.

Üç gün sürecek açılış

ERASTA EDİRNE'de 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Maskot Bando, Zilli Perküsyon, Çocuk Atölyeleri, Sirk Korteji ve Kybele Müzik Grubu gibi 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye hitap edecek açılışa özel tüm eğlenceli aktiviteler hakkında detaylı bilgiye Erasta AVM'nin www.erasta.com.tr web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.