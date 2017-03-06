Ev ile ilgili kiradan düşülebilen masraflar

Bir evin kiralama aşamasında çift taraflı imzalanan kira sözleşmesi hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını koruyor olsa da, ilerleyen zaman içerisinde birtakım anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Bir evin kiralama aşamasında çift taraflı imzalanan kira sözleşmesi hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını koruyor olsa da, ilerleyen zaman içerisinde birtakım anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunların başında hangi masrafların kiradan düşeceği, hangi masrafları ev sahibinin veya kiracının karşılamakla yükümlü olduğu geliyor.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yasal olarak hangi masrafların kim tarafından ve nasıl karşılanabileceği konusunda açıklayıcı maddeler yer alıyor.

Kiracının kiradan düşebileceği masraflar ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu'nun 306'ncı maddesine bakmak gerekiyor. 306'ncı maddede şu ifade kullanılıyor:

“Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.” Örneğin; bina ile ilgili veya tavanda oluşan sızıntılar gibi giderler ev sahibine ait oluyor. Diğer yandan ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmaya göre ise, söz konusu masrafları kiracı kira tutarından düşmek kaydıyla üstlenebiliyor.

Kiralık evde kombinin bozulduğu ve kiracının ev sahibine bilgi vermeden acilen kombinin onarımını yaptırdığı bir senaryoda; kiracı masrafı faturalandırarak kiradan düşme hakkına sahip bulunuyor. Böyle bir durumda ev sahibinin itirazı söz konusu olduğunda ise, kiracının hukuki yola başvurması mümkün.

Kanunda konuyla ilgili öne çıkan bir başka maddede (Madde 303) ise “Kullanımla alakalı olmak şartı ile öngörülen veya öngörülemeyen tüm yan giderleri, kiraya veren karşılamak ile yükümlüdür.” yazıyor.

Peki hangi masrafların kiradan düşülmesi mümkün değildir? Kiracının keyfi olarak evde yaptırmak istediği tadilatlar veya boya masrafları yine kiracıya ait oluyor. Aynı zamanda, kiracıların ev ile ilgili yapmayı planladığı değişiklikleri ev sahibinin izni dâhilinde hayata geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde ev sahibinin kiracıyı evden çıkartma talebi ve maddi tazminat dava açma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Zingat.com